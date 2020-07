Joël Giraud, le nouveau secrétaire d'Etat chargé de la ruralité, aurait tenu des propos complotistes sur les chemtrails

A peine nommé secrétaire d'Etat, le député LREM des Hautes-Alpes Joël Giraud est critiqué sur les réseaux sociaux et dans les médias pour ses anciens propos sur une théorie complotiste. Selon des informations de Libération, en 2013, Joël Giraud a posé une question écrite au ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie de l'époque, Philippe Martin, sur les "chemtrails".

Ces traînées blanches de condensation sont formées dans le ciel après le passage d'avions que "beaucoup considèrent [comme] des épandages de produits chimiques répandus à l’insu des populations pour des raisons tenues secrètes", selon le site Conspiracy Watch.

Joël Giraud indiquait ainsi, dans le texte de sa question écrite, que si "officiellement ces traînées sont considérées comme des traces de condensation laissées par les avions", des "scientifiques qui ont étudié la question mettent en avant le fait que les traces de condensation sont identifiables à des altitudes élevées de l'ordre de 10.000 mètres et que celles-ci se résorbent rapidement, alors que les chemtrails apparaissent à des altitudes plus basses entre 2000 et 5000 mètres et s'estompent très lentement. Certains émettent l'hypothèse qu'il s'agirait là d'épandage de produits chimiques provoquant d'ailleurs des maladies respiratoires chez les populations survolées et que les appareils concernés sont des avions militaires sans aucune identification possible, écartant ainsi la piste des appareils civils qui ne seraient donc pas concernés par ces traces".

Le député a été interwievé à plusieurs reprises, entre 2013 et 2014, sur le sujet par le média en ligne Streetpress, par France 3 Provence Alpes Côte d'Azur et par le site Agence Info Libre.

Sur Streetpress, Joël Giraud assurait voir dans le ciel des Alpes "ces traînées" :

"Il y a d’autres traînées, persistantes, et je ne vois pas quelle peut être leur origine puisque je ne vois pas d’avions quand elles se produisent. C’est bizarre, ce sont des formations de nuages, qui en plus, quadrillent le ciel de façon régulière. Les quadrillages qu’on trouve sur les grillés aux pommes dans les boulangeries ne doivent pas se reproduire dans le ciel! Et ça ne peut pas être un phénomène naturel puisqu’il est répétitif. J’ai rencontré quelqu’un qui m’a parlé de la théorie des chemtrails, et je me suis dit pourquoi pas".

Selon Conspiracy Watch, "la croyance dans les chemtrails est l’une des théories du complot contemporaines les plus populaires".

Un jeune Français de 18 à 24 ans sur trois est globalement d’accord avec l’idée que "certaines traînées blanches créées par le passage des avions dans le ciel sont composées de produits chimiques délibérément répandus pour des raisons tenues secrètes", d'après une étude de l'Ifop menée en 2018. Certains estiment qu'il s'agit d'une opération secrète de l’OTAN pour lutter contre le réchauffement climatique ou un complot pour réduire la population mondiale.