Le nombre de cas de Covid-19 double tous les deux jours à Marseille

Elle avait été jusqu'alors moins touchée par l'épidémie de coronavirus que d'autres régions de France. La Provence-Alpes-Côte d'Azur recense une multiplication par deux du nombre de cas de covid tous les deux jours selon les médecins.

Ce lundi 13 juillet, Annie Levy-Mozziconacci, médecin à l'hopital Nord de Marseille confiait au micro d'Europe 1 son inquiétude face à la situation marseillaise. La médecin et plusieurs de ses confrères ont d'ailleurs publié un communiqué dans lequel ils y décrivent une forte accélération de l'épidémie depuis dix jours.

Mise en place d'une cellule Covid et dépistages systématiques

Dans ce même communiqué, les médecins appellent à la "responsabilité des pouvoirs locaux et nationaux afin que la 2ème ville de France, ville ouverte sur la Méditérranée, ville de tourisme, ne devienne pas très vite une ville sinistrée", et souhaitent la création d'une cellule Covid permettant le dépistage dans les aéroports et les gares.

Malgré une forte densité de la métropole Aix-Marseille, le département des Bouches-du-Rhône n'a pas été fortement touché par la covid-19. 917 personnes sont décédées depuis le 24 mars 2020.