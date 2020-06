Retrouvez les résultats du second tour des élections municipales

Lille : Martine Aubry serait devancée par les écologistes

Selon les premières estimations, Martine Aubry (39,5%), maire depuis trois mandats à Lille, serait distancée de très peu par le candidat écologiste Stéphane Baly (40%), son allié pendant la mandature.

Près de 60% d'abstention au second tour, vers un record absolu ?

En baisse par rapport au premier tour (44,66 %), la participation de ce dimanche a fortement chuté par rapport au scrutin de 2014.

François Bayrou vainqueur à Pau

François Bayrou est reconduit à Pau pour un second mandat, selon une première estimation. Il avait réalisé un score très confortable au premier tour: 45,83%. Selon une estimation Ifop Fiducial, François Bayrou a été réélu avec 55,5% des voix face à Jérôme Marbot (PS, 44,5%).

Louis Aliot est élu à Perpignan

Louis Aliot a revendiqué sa victoire à Perpignan. Il l'emporte avec 53,1 à 54% des voix. Il était opposé en duel à Perpignan au maire sortant Jean-Marc Pujol.

Edouard Philippe triomphe au Havre

Le premier ministre Édouard Philippe s'impose au Havre avec 59% des voix. Maire de la ville entre 2010 et 2017. Le chef du gouvernement était opposé pour ce second tour à lui Jean-Paul Lecoq, candidat LFI et PCF. Le taux d'abstention a été de 58% dans cette ville portuaire qui avait basculé à droite en 1995 après trois décennies de maire PCF.

Abstention record

A 17h, la participation s'est fixée à 34,67% (38,77% au premier tour), elle était midi à 15,29%, À 20h, l'absentation était de l'ordre de 59,5%. La crainte du coronavirus, la démobilisation liée à la longue période de confinement entre les deux tours et la campagne perturbée par les mesures de distanciation semblent fortement impacter cette municipale 2020 à ce stade.