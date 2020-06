Coronavirus : une perte de 4 milliards d'euros pour la SNCF

La crise du Covid-19 et le confinement mis en place en France à partir de la mi-mars a fortement affecté le secteur du transport, dont la SNCF. Celle-ci devrait perdre environ quatre milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année, estime son PDG, dans un entretien au Journal du dimanche du 14 juin. "La perte de chiffre d'affaires devrait être proche de 4 milliards d'euros, le TGV à lui tout seul en représentant la moitié", explique-t-il. Jean-Pierre Farandou. Cette somme s'ajoute au milliard d'euros de perte dues aux grèves contre la réforme des retraites, évaluée à un milliard d'euros, en décembre dernier.

Pendant la période du confinement, "seulement 7% des TGV ont roulé et ils n'ont transporté que 1% de la clientèle habituelle. Nous avons aussi enregistré des manques à gagner importants sur les trains de la vie quotidienne. Seul le fret a plutôt bien résisté, avec un taux d'activité supérieur à 60%", détaille Jean-Pierre Farandou.

Malgré tout, "La SNCF sera au rendez-vous des vacances des Français", promet son PDG. " Pour cela, nous remontons le nombre de trains en circulation, qui ne sera pas loin de 100% des TGV fin juin", souligne-t-il. Et ce, même si les réservations tardent. "Pour juillet, nous enregistrons en moyenne 20% de réservations, et pour août autour de 8%", poursuit le patron de la SNCF, pour qui "on reste très loin de la rapidité du redémarrage observé après une grève". Pour les inciter à réserver, "Nous faisons des efforts commerciaux sur les prix des TGV. Nous venons de lancer une grosse campagne de promotion proposant 3 millions de billets à moins de 49 euros. Nous doublons, de 15% à 30%, notre offre de petits prix par rapport à ce que l'on faisait l'année dernière au même moment", annonce-t-il.