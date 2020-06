Les violences policières et la police raciste "n'existent pas" en France, selon Christian Jacob

Au lendemain d'une série de manifestations contre les violences policières, qui ont réuni plus de 23.000 personnes dans toute la France, dont 5000 à Paris, le président des Républicains, Christian Jacob, a voulu apporter "tout son soutien" à la police.

Invité dans Le Grand rendez-vous (Europe 1/Cnews/Les Echos), il a déclaré que "la police rassure, elle ne fait pas peur".

Pour le député de Seine-et-Marne, "Les violences policières en France n’existent pas, c’est un mensonge. On a vu des violences de manifestants, mais jamais des violences policières en France", a-t-il insisté. Il n'y a pas non plus de racisme systémique dans la police, a-t-il ajouté. "Il y a du racisme en France comme dans tous les pays. Il faut lutter contre le racisme et le sanctionner, mais on n’a pas de police raciste en France, ça n’existe pas".

Christian Jacob s'est dit "profondément choqué par les slogans, la police traitée de raciste et les policiers noirs de vendus par de prétendus manifestants antiracistes" et a dénoncé le "silence assourdissant du président de la République et du Premier ministre, au moment où la police nationale est humiliée" et où "on a entendu des gens appeler à la révolution et prendre les armes". "Ils étaient où, nos deux têtes de l'exécutif, au moment où la police nationale est humiliée et insultée de cette manière ?" Pour lui, le gouvernement a "perdu pied en matière de délinquance" et fait preuve d'une "volonté à aller dans le sens du vent". "Ça m’a choqué et je ne comprends pas qu’un président de la République puisse se taire", a-t-il tempêté.