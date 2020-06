Municipales à Paris : Hidalgo donnée très largement en tête

La dynamique en faveur d'Anne Hidalgo à Paris, selon un sondage Ifop-Fiducial pour le JDD et Sud Radio. Les listes de l'actuelle maire de Paris, alliée aux écologistes de David Belliard, arrive largement en tête des intentions de vote (44%) pour le second tour des municipales, le 28 juin. Elles devancent largement les listes menées par Rachida Dati (33%). Les listes LREM d'Agnès Buzyn sont bien loin derrière, avec 20% des intentions de vote. Dans ce premier sondage pour Paris depuis le dépôt des listes le 2 juin en vue du second tour, la maire sortante renforce son score du 15 mars, qui fut de 29,33%.

Les sujets prioritaires pour les sondés sont la propreté (74% des habitants de la capitale la considèrent comme déterminante), point sur lequel la maire sortant est souvent critiquée, puis la sécurité des biens et des personnes (71%), la lutte contre la pollution (65%), la maîtrise des impôts (63%) et le développement économique et l'emploi (58%).

Enquête réalisée en ligne du 2 au 5 juin auprès de 974 personnes inscrites sur les listes électorales à Paris, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.