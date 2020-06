Des syndicats et collectifs hospitaliers appellent à une "journée d'action nationale et de grève" le 16 juin

Des syndicats et collectifs hospitaliers viennent de lancer un appel pour une "journée d'action nationale et de grève" le 16 juin prochain. Ils réclament notamment une "revalorisation générale des salaires", un "plan de recrutement" et un "plan de formation", en plein "Ségur de la santé" qui fait suite à l'épidémie de coronavirus. Parmi les revendications figure également "l'arrêt de toutes les fermetures d'établissements, de services et de lits", selon des informations de Franceinfo.

La coalition impliquée dans ce mouvement regroupe quatre des cinq principaux syndicats de la fonction publique hospitalière (CGT, FO, SUD, Unsa) et les deux collectifs (Inter-Urgences, Inter-Hôpitaux) qui sont mobilisés depuis plus d'un an dans un important mouvement de grèves et de manifestations pour la défense du secteur hospitalier et du personnel soignant.

Ils dénoncent "les non-prises en compte" de leurs demandes par le gouvernement. Ils ont indiqué que "les professionnels ne se contenteront plus de belles promesses et de demies mesures".

Le gouvernement d'Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran ont tenté d'apporter ces dernières semaines, via notamment le lancement du Ségur de la santé, des réponses pour le personnel soignant qui était mobilisé en première ligne dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.