Edouard Philippe a dévoilé les nouvelles mesures pour la phase 2 du déconfinement

Le Premier ministre Edouard Philippe et différents ministres, dont Olivier Véran, ont présenté les différentes mesures de la phase 2 du déconfinement qui va débuter à partir du 2 juin prochain.

Edouard Philippe a tenu à faire le bilan de l’épidémie en ouverture de son discours :

"Les résultats sont bons sur le plan sanitaire. [...] Les nouvelles sont plutôt bonnes. […] Le virus est encore présent sur tout le territoire à des degrés divers. Nous en sommes là où nous espérions nous trouver à la fin du mois de mai. Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions. C'est le résultat du bon travail de tous ceux qui sont mobilisés sur l'épidémie. [...] C'est aussi le fruit de votre rigueur et de votre civisme. […] L'hôpital, même s'il a retrouvé une forme de sérénité, reste sous tension. Il a subi un effort, une pression absolument considérable. [...] Le virus est particulièrement virulent dans les lieux confinés, les grands rassemblements".

Selon le Premier ministre en Ile-de-France, en Guyane et à Mayotte, "des inquiétudes spécifiques demeurent". Ces territoires sont donc placés en orange, alors que le reste du pays est en vert.

"Le déconfinement y sera un peu plus prudent que dans le reste du territoire."

Les sports de contact, les boîtes de nuit et les "regroupement de larges publics" ne pourront pas reprendre dans un premier temps.

"La liberté va redevenir la règle, l'interdit, l'exception", selon Edouard Philippe.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait le point également sur l’épidémie et les tests.

Edouard Philippe a confirmé ce jeudi que les parcs et jardins allaient rouvrir dans les zones orange, notamment Paris, dans le cadre de la deuxième phase du déconfinement.

L'application StopCovid sera disponible "pour cette échéance du 2 juin", selon les précisions d’Edouard Philippe.

"J'invite tous ceux qui nous regardent et nos concitoyens à utiliser cette application."

Les lycées se situant en zones vertes vont pouvoir rouvrir leurs portes, a annoncé le Premier ministre ce jeudi après-midi.

Toutes les écoles rouvriront progressivement dès le 2 juin, selon des annonces de Jean-Michel Blanquer lors de cette conférence de presse. A partir du 2 juin, les collèges pourront accueillir les élèves de la 6e à la 3e en zone verte et les collèges rouvriront progressivement les classes de 6e et de 5e en zone orange.

L'épreuve orale du baccalauréat de français est annulée, selon les précisions de Jean-Michel Blanquer. L’épreuve sera validée par le contrôle continu.

D’après des nouvelles informations dévoilées par Edouard Philippe, les cafés, bars et restaurants pourront ouvrir à partir du 2 juin en zone verte. Seules les terrasses pourront rouvrir en zone orange.

Les hébergements touristiques pourront ouvrir dans tous les départements verts à partir du 2 juin. En zone orange, la réouverture sera possible après le 22 juin, lors de la troisième phase de déconfinement.

En zone verte, les musées, les piscines, les plages, les salles de sport ou bien encore les théâtres pourront notamment rouvrir dès le 2 juin. En zone orange, ces lieux rouvriront le 22 juin. Des mesures de protection spécifiques seront appliquées. Les cinémas vont rouvrir le 22 juin prochain.

L'interdiction des déplacements de plus de 100 km est abrogée à compter du 2 juin sur l’ensemble du territoire. Il sera donc possible de se déplacer librement en France.

Jusqu'au 15 juin, les restrictions sont néanmoins maintenues aux frontières européennes. Une coordination est en cours pour rouvrir les frontières à cette date.

Le Premier ministre Edouard Philippe et plusieurs ministres se sont donc exprimés dans le cadre d’une conférence de presse à Matignon pour détailler l’assouplissement des mesures de contrôle de l’épidémie. Cette deuxième phase du déconfinement doit débuter le mardi 2 juin.

Les derniers arbitrages ont été décidés jeudi matin à l’Elysée, lors d’un conseil de défense

Parmi les mesures attendues étaient évoquées l’évolution de nombreuses restrictions comme les déplacements limités à 100 km, la fermeture des bars et restaurants, des collèges et lycées, des parcs et jardins dans les grandes villes.