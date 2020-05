Déclarations de Camélia Jordana : Christophe Castaner ne saisira pas la justice

Le ministre de l’Intérieur a tenu à réagir une nouvelle fois, ce lundi 25 mai, suite aux propos de la chanteuse Camélia Jordana sur la police sur le plateau de l’émission de Laurent Ruquier. Le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’il n’allait finalement pas saisir la justice.

"Je suis très attaché au débat public [...] donc je n'entends pas poursuivre ces propos. Par contre la liberté du débat public ne permet pas de dire tout et n'importe quoi. Ce qui a été affirmé est faux et injuste. J'ai souhaité dénoncer ces propos. Il n'est pas question de laisser salir l'honneur de la République".

Les propos de Camélia Jordana ont soulevé de vives critiques chez les syndicats policiers. Le syndicat Alliance avait annoncé son intention de saisir la justice et avait engagé le ministre à faire de même.

Camélia Jordana a été critiquée pour ses propos sur les violences policières :

"Il y a des hommes et des femmes qui se font massacrer quotidiennement, en France, tous les jours, pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C’est l’une des raisons pour lesquelles les gens sont fâchés après la police. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie. Aujourd’hui, j’ai les cheveux défrisés, quand j’ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France, vraiment!".

Face aux nombreuses réactions suscitées par les déclarations de Camélia Jordana, Christophe Castaner avait répondu dans un premier temps :

"Non madame, "les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue" ne se font pas "massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau". Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine et la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve".

Interpellée par le ministre de l’Intérieur à la suite de son intervention dans On n’est pas couché sur France 2, la chanteuse lui a depuis proposé de participer à un débat sur un plateau télévisé. Dans un tweet rédigé dans la nuit de dimanche à lundi, l'actrice et chanteuse a affirmé ne pas vouloir s'exprimer dans les médias sur la polémique, tout en soulignant qu'elle serait "honorée de débattre en direct avec [M. Castaner] sur le plateau de son choix".