Popularité : Macron en baisse, Philippe en hausse

Alors qu’Emmanuel Macron voit sa popularité chuter de trois points en un mois, le Premier ministre Edouard Philippe, lui, en gagne deux, selon le baromètre Ifop du JDD.

Dans cette première enquête réalisée après le début du déconfinement, 39% des Français se disent satisfaits du président de la République (34% "plutôt satisfaits", 5% "très satisfaits"), contre 42% fin avril, tandis que 60% se disent "mécontents" (31% "plutôt mécontents", 29% "très mécontents").

Edouard Philippe, quant à lui, vit "un petit état de grâce", selon le directeur général adjoint de l’Ifop Frédéric Dabi. Il recueille 46% d'avis favorables (38% de "plutôt satisfaits", 8% de "très satisfaits"), en hausse de deux poins. 52% des Français se disent néanmoins "mécontents" (31% "plutôt mécontents", 21% "très mécontents") du Premier ministre.

Selon Frédéric Daby, Emmanuel Macron souffre de jugements sévères sur sa gestion de la crise, avec un "leitmotiv" : l’accusation de "mensonge", notamment sur les masques.

L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1.918 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.