Assemblée nationale : La République en marche perd la majorité absolue après la création d'un 9eme groupe

La République en marche perd la majorité absolue à l’Assemblée nationale suite à la création d’un 9eme groupe. Baptisé "Ecologie Démocratie Solidarité", ce nouveau groupe se décrit comme "indépendant", "ni dans la majorité, ni dans l'opposition".

Sur les 17 députés qui le composent figurent les anciens "marcheurs" Matthieu Orphelin, Cédric Villani ou encore Aurélien Taché, qui a annoncé dimanche dans le JDD son départ de LREM. L'ancienne ministre socialiste Delphine Batho rejoint également les rangs de ce nouveau groupe.

Avec ce neuvième groupe à l'Assemblée, LREM perd donc sept de ses membres ou apparentés, tombant donc à 288, soit juste en-dessous du seuil de la majorité absolue (289).

Cette réalité est surtout symbolique car La République en marche peut encore s'appuyer et bénéficier du soutien des 46 députés du MoDem et de la dizaine d'élus Agir.

Cette perte de majorité absolue ne devrait être que temporaire. Le groupe pourrait en effet la récupérer rapidement si la future suppléante d'Olivier Gaillard (ex-LREM, qui devrait quitter son poste de député pour devenir maire), rejoint les rangs des "marcheurs".

Ce nouveau groupe souhaite "répondre à l’urgence écologique, moderniser la démocratie, réduire les inégalités sociales et territoriales : nous pouvons faire plus et mieux à l’Assemblée nationale. Après le Covid-19, plus rien ne doit être comme avant".

Le groupe "Ecologie, Démocratie, Solidarité" sera co-présidé par Matthieu Orphelin et l'ex-LREM Paula Forteza. Delphine Batho et Cédric Villani seront vice-présidents, tandis qu'Aurélien Taché et Emilie Cariou seront délégués généraux.

Selon des informations du Figaro, "le gouvernement et les dirigeants de l'exécutif ont fait monter la pression ces derniers jours pour empêcher la création de ce neuvième groupe. […] Le ministre de la Santé Olivier Véran a lui-même été missionné pour passer un certain nombre de coups de fil. En vain".

Deux députés LREM auraient décidé de ne pas rejoindre ce groupe à la dernière minute, dans la nuit de lundi à mardi.

Cédric Villani a assuré sur France Inter le 19 mai que le nouveau groupe parlementaire "Ecologique Démocratie Solidarité" n'était pas un groupe d'opposition à la majorité gouvernementale.