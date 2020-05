Olivier Véran s’engage à augmenter les salaires à l'hôpital

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a accordé un entretien à la rédaction du Journal du dimanche. Alors que les autorités et le personnel soignant sont toujours mobilisés face à la crise sanitaire du Covid-19, le ministre a tenu à faire le point sur la situation de l'hôpital. Il a également évoqué la question des moyens pour le domaine de la santé et pour le secteur hospitalier. Olivier Véran a promis que le gouvernement allait "augmenter les rémunérations" à l'hôpital et créer un "cadre beaucoup plus souple" au temps de travail, en réponse à la demande de reconnaissance des personnels.

Dans le cadre de cet entretien, il annonce également le lancement le 25 mai d'un "Ségur de la santé" avec une "grande réunion multilatérale des partenaires sociaux au ministère" afin de présenter un plan "cet été, pour traduire tout ce qui peut l'être dans le prochain budget de la sécurité sociale".

Sur le sujet des 35 heures, le ministre de la Santé assure que "la question n'est pas de déréglementer le temps de travail" :

"Il ne s'agit pas d'obliger des gens à travailler davantage, mais de créer un cadre beaucoup plus souple pour permettre à ceux qui le souhaitent de le faire, ou d'organiser leur temps de travail différemment. Sans pression. De nombreuses infirmières sont contraintes de faire des ménages, c'est-à-dire des heures supplémentaires, illégalement, dans d'autres établissements. Si des salariés de l'hôpital souhaitent travailler davantage et augmenter leur rémunération, il faut que ce soit possible".

Pour les infirmières, Olivier Véran estime que "la nation va devoir faire un effort important pour reconnaître leur rôle". Il souhaite "rapidement" atteindre un "niveau de rémunération correspondant au moins à la moyenne européenne".

Il reconnaît qu'il faudra "de l'argent nouveau" :

"C'est nécessaire, il n'y a pas d'argent magique, il faudra donc faire des choix".

Le ministre de la Santé a également annoncé qu’il souhaitait "sortir du dogme de la fermeture de lits" :

"Médecin hospitalier, j'ai connu les brancards dans les couloirs, ce n'est plus acceptable".

Le président Emmanuel Macron a promis vendredi, lors d'une visite à l'hôpital parisien de la Pitié Salpêtrière, de "mettre fin" à la "paupérisation" des personnels soignants.

