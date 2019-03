Paris 2020 : Benjamin Griveaux accusé de manipulation par ses concurrents LREM

Alors que Benjamin Griveaux doit officialiser sa candidature à la mairie de Paris d'ici quelques jours, ses camarades de LREM grognent, rapporte Le Parisien ce 14 mars. Ils lui reprochent en effet son manque de transparence dans la course à la mairie de Paris. "Qu’il y ait une volonté d’accélération, voire de verrouillage, ça paraît évident", glisse un candidat LREM dans les colonnes du quotidien. Certains Marcheurs fustigent également un sondage secret, financé par LREM, où le Secrétaire d’État auprès du Premier ministre a été le seul testé. Pourtant, Mounir Mahjoubi, Cédric Villani, Hugues Renson, Julien Bargeton, Anne Lebreton sont également candidats et songeraient même à organiser une primaire ouverte.

Benjamin Griveaux lance "un appel au calme"

Le climat reste tendu notamment à cause des proches de Benjamin Griveaux "qui répètent désormais en boucle que Macron a adoubé leur champion", écrit Le Parisien. "Le coup du Macron a tranché, Griveaux le fait depuis un an. Il dit qu’il a des SMS du président, mais il ne les montre à personne", ironise à ce sujet un proche d'un autre candidat. Et d'ajouter : "Il a même fait appeler récemment tous les cabinets ministériels. Brune Poirson l’a cru, donc elle lui a donné son soutien. Gabriel Attal et Marlène Schiappa aussi, mais, eux, c’est parce qu’ils veulent le porte-parolat".

Des accusations balayées par le principal intéressé. "Je vois bien la stratégie qui consiste à me mettre dans la posture du candidat officiel. Que ceux qui sont fébriles pensent que c’est verrouillé, ça se comprend. Mais ce n’est pas le cas de l’immense majorité des marcheurs parisiens", indique au Parisien Benjamin Griveaux avant de "lancer un appel au calme".