Une députée LREM ne veut pas de candidates voilées aux municipales

"Je ne mettrais jamais un pied dans l'Hémicycle s'il y a une femme voilée", a confié à L'Express la députée LREM de Paris Anne-Christine Lang. Dans les colonnes de l'hebdomadaire mercredi 13 mars, l'élue a fait savoir qu'elle ne veut pas investir de candidates LREM voilées aux élections municipales. Elle souhaite d'ailleurs défendre cette position au cours du débat sur la laïcité qui sera organisé au siège de la République en Marche le 20 mars. "Entrée en politique 'par conviction féministe', l'ancienne socialiste se définit volontiers comme 'rigide' sur la question", précise L'Express. "On ne dégagera pas de position commune le 20 mars. Il y a des positions irréconciliables. Mais cela peut permettre d'avoir le débat de fond que l'on n'a jamais eu", a expliqué Anne-Christine Lang, estimant qu'il faut "aborder cette question pour les municipales". "C'est un vrai sujet", insiste-t-elle.

"C'est discriminatoire"

Le sujet divise en interne. En effet, certains cadres du parti ont vivement critiqué les propos de leur collègue. "On pourrait se faire attaquer en justice et se faire condamner. C'est discriminatoire", fustige dans les colonnes de l'hebdomadaire le député de Moselle Ludovic Mendes. Selon lui, il faut faire "un travail en interne sur tout ce qui touche au voile, à la laïcité et la place des femmes dans l'islam".

"Ce n'est pas une bonne façon de traiter le sujet", estime un autre Marcheur sous le couvert de l'anonymat. Pour lui, il faut plutôt savoir pourquoi le port du voile est considéré par celles qui le portent comme "obligatoire". Toutefois, Anne-Christine Lang peut compter sur certains soutiens au sein de LREM. "Je vois mal comment des candidates voilées peuvent être compatibles avec les valeurs de notre mouvement", glisse à L'Express Guillaume Vuilletet, élu du Val-d'Oise.