Jean-Louis Debré : "Beaucoup se sont détournés de Jacques Chirac"

Le 18 mars, LCP diffusera le documentaire "Mon Chirac" de Jean-Louis Debré. Dans ce film, l'ex-ministre de l’Intérieur dresse un portrait de son ami, l’ancien président de la République. Un portrait de "l'homme plus que du politique", précise Jean-Louis Debré dans les colonnes du quotidien Ouest-France.

"Un mur s’est progressivement édifié entre lui et le monde extérieur à cause de la maladie", déplore-t-il en début d'interview. Et d'ajouter : "Je suis l’un des derniers à aller le voir régulièrement, avec quelques autres. J’y vais toujours avec l’expression d’une reconnaissance que je lui dois". "Cela fait maintenant plus de dix ans qu’il a quitté le pouvoir et, depuis, beaucoup se sont détournés de lui", estime encore Jean-Louis Debré. In fine, il juge qu'il n'y a plus de Chiraquiens à droite. "Je ne sais d’ailleurs pas ce qu’est la droite aujourd’hui…", lance-t-il.