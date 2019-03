Pollution de l'air : une étude revoit le nombre de morts à la hausse

8,8 millions de personnes seraient mortes en 2015 à cause de la pollution de l'air, annoncent des chercheurs allemands qui publient ce mardi 12 mars leurs travaux dans la revue European Heart Journal. En moyenne, la surmortalité mondiale attribuée à la pollution de l’air par cette étude est de 120 décès par an pour 100 000 habitants. La population atmosphérique pourrait donc être deux fois plus meurtrière que les chiffres avancés jusque-là. En effet, de précédents travaux chiffraient plutôt le total mondial à 4,5 millions de morts en 2015.

La pollution de l’air fait plus de morts chaque année que le tabac

Selon les scientifiques, entre 40 et 80 % de ces décès prématurés seraient ainsi dus à des maladies cardiovasculaires, directement liés à cette pollution. Ils indiquent ainsi que 790 000 personnes sont décédées à cause de la pollution de l’air en 2015 dans l’ensemble de l’Europe, dont 659 000 dans les 28 états de l’Union européenne. L’Europe de l’Est serait très touchée par ce fléau avec 36 000 morts par an pour la Roumanie ou 76 000 pour l’Ukraine. En France, on dénombre 67 000 morts en 2015.

"Cela veut dire que la pollution de l’air fait plus de morts chaque année que le tabac, responsable de 7,2 millions de décès en 2015 selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS)", a expliqué l'un des auteurs de l'étude, le professeur Thomas Münzel, de l’université de Mayence (Allemagne). "On peut éviter de fumer, mais on ne peut pas éviter d’être soumis à un air pollué", a-t-il ajouté. Les auteurs de l’étude estiment donc qu'il est "urgent" de baisser les seuils d’exposition aux particules fines.