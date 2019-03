Pour Jacques Toubon, la France est un pays "crispé"

Ce mardi 12 mars, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a présenté son rapport annuel d’activité 2018, dans lequel il fait état d'une "régression continue des droits et des libertés fondamentales en France". A cette occasion, l'ancien ministre de la Justice a accordé un entretien au Parisien et est revenu sur la crise des Gilets jaunes et la stratégie du maintien de l’ordre français. "Nous sommes dans un pays crispé, et ce qui se passe depuis trois mois le démontre", estime-t-il. "En France s’est implantée une politique de renforcement de la sécurité et de la répression face à la menace terroriste, aux troubles sociaux et à la crainte d’une crise migratoire alimentée par le repli sur soi", précise-t-il. Et d'ajouter : "La France n’est pas un pays dans lequel la cohésion nationale est évidente, naturelle".

Selon lui, les directives des autorités pour gérer la contestation sociale "semblent s’inscrire dans la continuité des mesures de l’état d’urgence", décrété après les attentats du 13 novembre 2015, qui contribue "à poser les bases d’un nouvel ordre juridique, fondé sur la suspicion, au sein duquel les droits et libertés fondamentales connaissent une certaine forme d’affaissement". Toujours dans les colonnes du Parisien, Jacques Toubon revient sur le "nombre ‘jamais vu’ d’interpellations et de gardes à vue intervenues ‘de manière préventive’" et se montre inquiet par la "recrudescence des tensions lors des opérations de maintien de l’ordre". In fine, souhaitant l'interdiction des grenades explosives "qui font courir des risques à l’intégrité physique des manifestants et de ceux qui maintiennent l’ordre", il propose d'utiliser plus largement d’autres matériels comme "le canon à eau".