Richard Ferrand veut "rénover la vie parlementaire"

Ce mardi 12 mars, le président de l'Assemblée nationale a envoyé un courrier aux 577 députés pour les mettre au courant de ses propositions pour "rénover la vie parlementaire", annonce franceinfo. Son premier objectif est de dynamiser les questions au gouvernement. Il souhaite en effet passer de deux à une séance hebdomadaire, d'une durée de deux heures. Il entend également instaurer plus de dialogue entre les députés et les ministres. Selon lui, les échanges devraient être limités dans le temps et non en nombre. Le débat pourrait durer deux minutes.

Dans sa lettre aux députés, Richard Ferrand exprime aussi sa volonté de renforcer le droit de pétition. Une proposition qui émerge en plein mouvement des "gilets jaunes". Le député du Finistère veut mettre en place, avec les présidents de groupe, un seuil de signatures qui propulserait directement le sujet dans les débats de l'hémicycle. Enfin, Richard Ferrand souhaite lancer, dans le cadre du projet de loi des finances, un logiciel (développé conjointement avec les services de l'État) qui permettrait aux députés de simuler l'impact de leurs amendements sur ce projet. "Le but est que le travail des parlementaires colle plus à la réalité des Français", précise franceinfo.