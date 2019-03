Le gouvernement songe au Revenu Universel d'Activité à quelques jours de la fin du Grand débat national

Alors que la crise des Gilets jaunes a démontré le profond malaise et les difficultés financières rencontrées par de très nombreux Français, le gouvernement pourrait déployer un nouveau dispositif afin d'aider les citoyens à sortir de la pauvreté.

Selon des informations de RTL, les travaux sur le Revenu Universel d'Activité vont être lancés, ce jeudi 14 mars, par Christelle Dubois (secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités) et par Fabrice Lenglat (le rapporteur de la future réforme). Cette mesure phare avait été annoncée par Emmanuel Macron en septembre dernier.

Une phase de diagnostics et de concertations va débuter en avril avec des associations, les bénéficiaires des minima sociaux, les collectivités territoriales et les acteurs institutionnels comme la Caisse nationale d'allocations familiales.

Le Revenu Universel d'Activité va fusionner différentes "prestations monétaires versées aux ménages modestes". Le flou persiste sur de nombreux éléments comme les aides concernées, les conditions d'accès à ce Revenu Universel d'Activité, son budget ou les conditions de sa mise en place. La phase de concertation va permettre de répondre à ces différents éléments. Une loi doit être votée avant la fin de l'année 2020.

Le Revenu Universel d'Activité devrait regrouper et remplacer le Revenu de solidarité active (RSA), les aides aux logements (APL) ou bien encore la prime d'activité. L'allocation aux adultes handicapés et l'allocation supplémentaire d'invalidité pourraient également être concernées. 5 millions de personnes seraient susceptibles de bénéficier du Revenu Universel d'Activité. Des contreparties seront attendues en échange des prestations versées.

Ce revenu doit être au cœur d'un service public de l'insertion comme le souhaite le président de la République Emmanuel Macron. L'objectif doit être de permettre à tous ceux qui bénéficient d'un revenu minimum d'être pris en charge en un mois maximum, afin de sortir le plus rapidement possible de la précarité par la suite grâce à ce suivi et aux solutions proposées.