Un scandale politique nuit actuellement à l'image de Justin Trudeau au Canada. Le Premier ministre canadien est accusé d'avoir exercé des pressions. Jody Wilson-Raybould, ancienne ministre canadienne de la Justice, vient de faire de nombreuses révélations. Alors qu'elle n'avait fait aucune déclaration publique sur cette affaire depuis son départ du gouvernement le 12 février dernier, Jody Wilson-Raybould s'est exprimée ce mercredi.

Elle accuse l'entourage du Premier ministre de l'avoir soumise à des "pressions constantes et soutenues" et à des "menaces voilées" sur une période entre les mois de septembre et de décembre 2018. Elles devaient interférer dans la procédure judiciaire lancée contre le géant du BTP canadien SNC-Lavalin.

La compagnie en question est accusée de "corruptions d'agents publics étrangers" et de "fraude" en Libye en 2001 et en 2011. Si elle était reconnue coupable, cette société pourrait se voir interdire tout contrat public pendant dix ans.

Cette affaire avait été dévoilée par le quotidien Globe and Mail. Cette tempête politique et judiciaire est considérée comme la crise la plus grave du mandat de Justin Trudeau. Certains observateurs estiment que cette affaire pourrait assombrir l'avenir politique du Premier ministre canadien dans la perspective des élections fédérales d'octobre 2019.

Justin Trudeau est poussé vers la démission. Son plus proche conseiller, Gérald Butts, soupçonné d'être lui aussi impliqué dans le scandale SNC-Lavalin, a déjà démissionné.

Justin Trudeau a tenu à se défendre cette semaine :

"Je continue de maintenir, comme je l'ai fait depuis le début, que moi et mon personnel avons toujours agi de façon appropriée et professionnelle".

Il a reconnu avoir discuté avec Jody Wilson-Raybould d'une "perte potentielle de 9.000 emplois" en cas de condamnation de la société SNC-Lavalin.