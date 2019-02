© Thomas COEX / AFP © Thomas COEX / AFP

Monnaie unique Les effets néfastes de l'euro pour la France dévoilés dans une nouvelle étude allemande du CEP Avec Atlantico Rédaction D'après des éléments dévoilés par le Centre de Politique Européenne, la France et l'Italie sont les pays qui ont le plus souffert de l'adoption de la monnaie européenne. Selon les principales estimations, chaque Français aurait perdu 56.000 euros entre 1999 et 2017. Les Pays-Bas et l'Allemagne seraient les grands gagnants en revanche de l'implantation de l'euro.

