Gilets jaunes : une majorité de Français demande l’arrêt du mouvement

55% des Français souhaitent la fin du mouvement des "gilets jaunes", selon un sondage Odoxa Dentsu-Consulting réalisé pour France Inter, l’Express et la presse régionale publié lundi 25 février. Ils étaient pourtant 66% à vouloir sa poursuite fin novembre et 55% en janvier dernier. Aujourd'hui, la lassitude, voire l’agacement touche 72% des Français aisés, 69% des cadres et des personnes habitant en zones urbaines et notamment à Paris (60%) alors que ces derniers étaient tous majoritairement favorables à sa poursuite au début du mouvement.

Emmanuel Macron gagne deux points de popularité

L'étude révèle aussi que ceux qui continuent de soutenir les actions des gilets jaunes se recrutent très majoritairement chez les sympathisants des partis les plus radicaux, La France insoumise (74 %) et le Rassemblement national (67 %). Même au niveau territorial, le mouvement perd des points. En effet, 58% des sondés habitant les grandes villes veulent son arrêt, tout comme leurs homologues habitant des petites villes (51%) et des zones rurales (52%).

Dans ce contexte, Emmanuel Macron gagne deux points de popularité. 32% des Français pensent en effet qu'il est un "bon président de la République", soit pratiquement le même niveau qu’en novembre dernier. Sa cote de popularité remonte auprès des sympathisants PS (+6 points) et LR (+9 points) mais dégringole encore chez les sympathisants insoumis (-7 points). De son côté, Édouard Philippe gagne un point de popularité en février comme en janvier, pour se situer à 33% de popularité, indique le sondage qui précise que le niveau de popularité du Premier ministre est toujours très inférieur à celui de novembre 2018.