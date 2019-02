Pour Marlène Schiappa, il y a "une convergence idéologique" entre "la Manif pour tous et les terroristes islamistes"

"Je ne mets pas sur le même plan la Manif pour tous et les terroristes islamistes, mais je souligne l'existence d'une convergence idéologique", a déclaré Marlène Schiappa dans un entretien accordé à Valeurs Actuelles et publié ce mercredi 20 février. Cette "convergence" porte sur l'homophobie, selon la secrétaire d'État. Pour elle, les homosexuels sont les "boucs émissaires" des "théories islamistes radicales" et de l'"extrême droite". La ministre n'hésite pas à assimiler cette dernière à La Manif pour tous. "Il y a une alliance entre les gens d'extrême droite et les islamistes, qui s'unissent de fait dans ce combat" contre les homosexuels, insiste-t-elle dans les colonnes de Valeurs actuelles. Et d'ajouter: "Les slogans et l'agressivité de la Manif pour tous ont nourri la recrudescence de violences homophobes".

Ces propos ont fait bondir la Manif pour tous. Le mouvement a dénoncé, dans un communiqué, un "scandaleux amalgame" qui "insulte les millions de Français mobilisés depuis 2012 pour témoigner pacifiquement de leur attachement aux droits de l'enfant et à la famille". La Manif pour tous "attend des excuses immédiates de Marlène Schiappa".