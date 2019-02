Les figures de proue des gilets jaunes réagissent à l'agression d'Alain Finkielkraut

Suite à l'agression du philosophe Alain Finkielkraut lors de la manifestation des gilets jaunes à Paris, Jérôme Rodrigues, la figure de proue des gilets jaunes, a publié lundi un communiqué au nom des "Gilets Jaunes Union IDF". Dans ce texte, écrit notamment avec Eric Drouet, autre figure du mouvement, il condamne "sans ambiguïté toutes formes de racisme quels qu'ils soient" et affirme que cet incident n'est pas représentatif du mouvement.

"La fraternité et le but commun sont les seules motivations qui nous unissent et qui constituent un rempart à toutes les tentations corporatistes et autres volontés individuelles", affirment les auteurs du texte. Et d'ajouter :"Dans un mouvement aussi mixte idéologiquement que celui des Gilets Jaunes, ces volontés individuelles ne sauraient être prises comme étant celles du groupe lui-même (que ces agissements ou propos soient antérieurs ou non au mouvement). Notre mouvement ne saurait mettre un frein à la liberté individuelle de tout un chacun. Chacun est libre de ses propos ou ses actions dans les limites du cadre légal". "L'attitude perfide et assassine des autorités de l'État ne doit pas conduire les Gilets jaunes à dévoyer leur message", indique également Jérôme Rodrigues, avant de s'en prendre aux médias qui profitent, selon lui, des incidents en marge des manifestations pour "enlaidir" l'image du mouvement.