Elysée : Ismaël Emelien se confie à la rédaction du Point sur les raisons de son départ

Le très discret conseiller spécial d’Emmanuel Macron va démissionner à la fin du mois de mars. Il s’est confié à la rédaction du Point sur cette décision importante.

"Mon départ correspond à une nouvelle étape de mon engagement. Après Bercy, la campagne présidentielle puis l'Élysée, je veux retrouver la confrontation en première ligne. On est bien seul aujourd'hui à défendre le progressisme, on a besoin de relais dans la société et au-delà de nos frontières, et je pense que c'est dans cette position que je serai le plus utile. Je resterai à l'entière disposition du président et je continuerai à l'aider. Je poursuis le même combat, mais par d'autres chemins".

Il souhaite dorénavant se consacrer à des projets personnels et a évoqué la parution d’un livre sur le progressisme.

"Par éthique personnelle, je me suis astreint en tant que conseiller spécial du président à un silence absolu qui n'est pas compatible avec la parution d'un tel ouvrage".

Ce proche collaborateur d’Emmanuel Macron est la seconde personnalité de la garde rapprochée du président à quitter l’Elysée depuis le début de l’année, après Sylvain Fort (directeur de communication et plume du président).

Ismaël Emelien a été mis en cause dans l’affaire Benalla. L’ancien chargé de mission du président de la République a affirmé aux enquêteurs avoir transmis à Ismaël Emelien des vidéos obtenues illégalement auprès de la police.