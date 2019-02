300 personnes ont rendu hommage à Ilan Halimi en Essonne

Près de 300 personnes ont rendu hommage à Ilan Halimi dans la matinée de mercredi à Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne. Le lieu dédié à la mémoire du jeune homme a été récemment profané. Ce mercredi 13 février, 13 ans après la mort d’Ilan Halimi, une cérémonie a eu lieu en sa mémoire.

Le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, les présidents du CIRF et de SOS Racisme ainsi que l’ambassadrice d’Israël étaient présents.

C’est en contrebas d’une voie de chemin de fer que ce jeune homme de confession juive, âgé de 23 ans, avait été retrouvé agonisant. Ilan Halimi est mort lors de son transfert à l’hôpital. Ilan Halimi a été séquestré et torturé par le "gang des barbares" de Youssouf Fofana.

Deux arbres avaient été plantés à sa mémoire sur ce site. Lundi, ils ont été vandalisés. La stèle qui lui rendait hommage avait été profanée. Ce geste a beaucoup choqué les proches d’Ilan Halimi et les habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois.

A l’issue de la cérémonie de mercredi, des arbres "plus beaux, plus grands, plus forts" ont été plantés afin de remplacer ceux qui ont été sciés.

Ce mardi, le prix Ilan Halimi contre l’antisémitisme a également été remis pour la toute première par le Premier ministre Edouard Philippe à une quinzaine de jeunes et à leurs professeurs.

La ville de Bagneux dans les Hauts-de-Seine, où Ilan Halimi avait été séquestré et torturé, doit également inaugurer prochainement un jardin à son nom.