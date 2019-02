Alain Juppé va quitter la mairie de Bordeaux pour être nommé au Conseil Constitutionnel

D’après des informations de LCI, la vie politique de la ville de Bordeaux pourrait connaître de nombreuses surprises dans le cadre des élections municipales de 2020. Selon la rédaction de LCI, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, devrait annoncer sa démission, ce jeudi, lors d’une conférence de presse dans sa ville.

Cette décision serait liée à sa nomination par Richard Ferrand au Conseil Constitutionnel. Cette nomination coïncide avec le renouvellement de trois sièges à la fin février. Alain Juppé va donc connaître un nouveau tournant dans sa carrière politique avec cette entrée au Conseil Constitutionnel.

Neuf membres siègent au Conseil constitutionnel dans le cadre d’un mandat de neuf ans renouvelé par tiers. Trois membres sont nommés par décision du Président de la République. Le chef de l’État désigne également le Président du Conseil. Trois membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et trois autres sont désignés aussi par le Président du Sénat.



Cette nouvelle étape va donc clôturer la possibilité de la réélection d'Alain Juppé pour un nouveau mandat à la mairie de Bordeaux. Alain Juppé tourne donc la page d’une très belle aventure politique au service des Bordelaises et des Bordelais. Alain Juppé a marqué durablement la ville de Bordeaux par son empreinte et son action politique.