Effets du Grand débat national ? Nouvelle hausse de la cote de popularité d’Emmanuel Macron, d’Edouard Philippe et du gouvernement Avec Atlantico Rédaction Selon un nouveau sondage Ifop – Fiducial pour Paris Match et Sud Radio dévoilé mardi, Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont gagné six points chacun en l’espace d’un mois. Le président de la République et le Premier ministre multiplient les déplacements à la rencontre des Français et des élus dans le cadre du Grand débat national ces dernières semaines.

