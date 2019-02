La popularité d'Emmanuel Macron remonte de 6 points selon un nouveau sondage

Alors qu’Emmanuel Macron multiplie les réunions avec les élus dans le cadre du Grand débat national, un nouveau sondage Ifop – Fiducial pour Paris Match et Sud-Radio a été dévoilé cette semaine. 34% des Français interrogés sont satisfaits de l’action du président de la République. 64% des personnes sondées désapprouvent son action.

Ces chiffres représentent une hausse de six points pour la cote d’approbation du chef de l’État (34%) qui s’établit donc à son niveau d’octobre 2018 (33%), avant la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron avait atteint son plus bas niveau en décembre dernier avec seulement 23% d’avis favorables. La hausse de six points au mois de février intervient après une hausse de cinq points au mois de janvier 2019.

Ces nouveaux chiffres du mois de février révèlent néanmoins que 74% des sondés estiment que le président n’est pas proche de leurs préoccupations. 67% sont mécontents de sa politique économique.

60% des personnes interrogées estiment qu’il ne renouvelle pas la fonction présidentielle.

54% des Français estiment qu’il défend bien bien les intérêts de la France à l’étranger.

Les proportions des sondés satisfaits d’Emmanuel Macron augmentent le plus chez les sympathisants Les Républicains (29%, +7 points) et du MoDem (52%, + 14%).

La cote de confiance du Premier ministre Edouard Philippe s’établit à 34% et reste stable.

Selon ce nouveau sondage, les personnes interrogées estiment que c'est le Rassemblement national qui incarne le mieux l'opposition au président de la République (38%), devant La France Insoumise (31%) et Les Républicains (19%).

Cette enquête a été réalisée en ligne les 31 janvier et 1er février auprès de 1.006 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est de 1,4 à 3,1 points.

Afin de tenter de sortir de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron pourrait organiser un référendum le jour des élections européennes en mai prochain. Le président de la République va notamment en discuter avec Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ce mercredi. Emmanuel Macron continue en effet de recevoir les chefs des partis politiques afin d’évoquer l'idée d'un référendum après le Grand débat national.