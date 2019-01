Pour Guillaume Peltier, Les Républicains doivent "redevenir le parti des classes moyennes"

Alors que François-Xavier Bellamy devrait être désigné mardi tête de liste Les Républicains pour les européennes, le premier vice-président du parti, Guillaume Peltier, appelle à "rassembler toutes les sensibilités" dans un entretien au Journal du Dimanche .

"Je le connais peu mais il incarne la jeunesse et le renouvellement. Il est plus libéral et conservateur que moi, mais je souhaite qu'on lui laisse sa chance", déclare Guillaume Peltier à propos de François-Xavier Bellamy. Il prévient néanmoins : "Il a toujours existé un courant libéral et conservateur à droite, et il y a toute sa place. Mais la droite ne doit pas se rétrécir et ne se rétrécira pas. Notre valeur cardinale, c'est aussi et surtout le travail et la défense des classes moyennes."

Pour Guillaume Peltier, "Pour redevenir majoritaire et populaire, la droite doit être forte sur les questions régaliennes et juste sur les questions économiques et sociales. La droite qui a le mieux réussi dans le passé à rassembler une majorité de Français, c'est celle de De Gaulle, Chirac et Sarkozy, moins celle de Balladur et Fillon. N'oublions pas l'essentiel : la droite doit redevenir le parti des classes moyennes."

A quelques mois du scrutin des Européennes, en mai prochain, il déclare que "les favoris des sondages sont rarement les vainqueurs des suffrages" et voit son parti comme une troisième voie, opposée à LREM ou au Rassemblement national : "Si les Français sont pour l'Europe et contre la politique de Macron, ils pourront voter Les Républicains."