Malgré les Gilets jaunes, 66% des Français jugent qu'Emmanuel Macron "n'a pas changé"

Emmanuel Macron ne s'est pas amendé depuis le début de la crise des Gilets jaunes, estiment deux Français sur trois, selon un sondage IFOP-Journal du Dimanche publié dimanche.

Même si sa cote s'est améliorée récemment dans plusieurs sondages, quelque 66% des sondés jugent que le président de la République "n'a pas changé" depuis le début de la crise, en novembre, contre 34% qui sont d'un avis contraire.

Les sondés sont 85% à citer, parmi les éléments à changer en priorité, "son attention aux préoccupations des Français" ainsi que "sa manière de s'exprimer lorsqu'il est au contact des Français" (80%) et sa façon d'incarner la fonction présidentielle (73%). "Son parler-vrai s'est transformé en un cocktail de maladresse, de mépris et d'arrogance", analyse Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop. Mais les attentes vont au-delà de sa personne : sa politique économique et sociale est à amender pour 78% des Français. "Mais dans quel sens la modifier, quand le mécontentement s'exprime à 74% chez les électeurs de droite et à 90 % chez les socialistes", s'interroge le JDD.