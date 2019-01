La popularité d'Emmanuel Macron remonte un peu

Y'a du mieux. La popularité d’Emmanuel Macron est en hausse de 4 points par rapport à décembre dernier et atteint désormais les 27% d’opinion favorable, tandis que celle d'Edouard Philippe descend d'un point, à 30%, selon un sondage Ifop pour le JDD publié dimanche.

"Le président gagne trois points chez les "plutôt satisfaits" (22%) et un chez les "très satisfaits" (5%). Les "plutôt mécontents" augmentent d'un point à 32% quand les "très mécontents" baissent de cinq points à 40%.", écrit l'hebdomadaire, qui précise que le chef de l'Etat "arrête ainsi la baisse continue de cette popularité depuis avril 2018 où sa popularité atteignait 44%".

C'est auprès des sympathisants des Républicains (29%, +7) et du MoDem (52%, +14) que la proportion de sondés "satisfaits" d'Emmanuel Macron augmente le plus.

Ce n'est pas le seul sondage qui montre une embellie de la popularité d'Emmanuel Macron. Il y a dix jours, la cote de confiance d'Emmanuel Macron a gagné un point pour s'établir à 22% dans le sondage Kantar Sofres Onepoint pour Le Figaro Magazine, tandis que le sondage YouGov indiquait que la côte d'Emmanuel Macron gagnait trois points. Cette semaine, le sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio montrait une hausse de 4 points au Président, à 30% d’opinion favorable.

L'enquête a été menée par l'Ifop pour le JDD auprès d’un échantillon de 1928 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone du 11 au 19 janvier 2019.