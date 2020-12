Bruno (Roger-Petit) et Marion (Maréchal) : liaison sentimentale ou liaisons dangereuses ?

Le Dôme est une des plus célèbres brasseries parisiennes. Ce vénérable établissement – il a plus de 120 ans – a accueilli de nombreuses gloires de la littérature, de la peinture, de la sculpture et du cinéma. Des hommes politiques sont venus y déjeuner ou y dîner. Un des plus connus : Lénine.

Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et d’autres écrivains ont couvert le Dôme de leurs louanges dans des livres. Il était donc bien normal que Bruno Roger-Petit y invite pour déjeuner Marion Maréchal. Et cela d’autant plus que le Dôme possède un salon particulier auquel on accède par une porte dérobée à l’abri des regards indiscrets.

Que se sont-ils dits ? Bruno Roger-Petit a avancé l’explication suivante : « Je voulais la sonder pour voir si elle était en phase avec l’opinion. Et j’ai vu que tel n’était pas le cas ». Il est vrai que pour Bruno Roger-Petit l’opinion plébiscite évidemment Macron dont il est un des conseillers.

Sa phrase est pitoyable et affligeante : elle rappelle en moins bien (si tant est que ce soit possible) sa langue de bois quand il rendait compte du Conseil des ministres. Marion, elle, a fait intelligemment preuve d’humour : « J’étais curieuse de voir l’homme qui me traitait de « nazie » quand il était porte-parole ». Enfoncé, noyé, liquéfié, le pauvre Bruno…

Galant homme, il a quand même payé l’addition. On ignore si ensuite il l’a amenée à l’hôtel. Mais un salon particulier permet bien des choses. Et ici par respect pour cette belle idylle, nous nous refusons à entrer dans les détails…

Ce déjeuner fait jaser. Notamment dans les rangs de la Macronie où l’on proteste. « On ne discute pas avec l’extrême droite, on la combat ». Quels imbéciles ! Il ne leur est pas venu à l’esprit que Bruno Roger-Petit a eu l’aval du président de la République avant de faire son Roméo. Pourquoi ? Parce que Macron estime que d’ici 2022 Marion Maréchal peut faire du tort à sa tante.