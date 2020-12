8 bonnes nouvelles que nous a (malgré tout) apportées 2020

La pandémie de coronavirus a marqué l'année 2020, qui restera dans les annales comme l'une des pires de l'histoire moderne. Mais quelques bonnes nouvelles sont à relever concernant l'économie (par Jean-Paul Betbèze).

1 - Le livret A rapporte 0,5% et l’inflation est de 0,2% sur un an en novembre. D’ailleurs nous avons bien compris le cadeau : déjà plus de 27 milliards collectés sur l’année et 95 sur tous les livrets défiscalisés. Merci Papa Noël pour ce « coup de pouce » !

2 - Plus on s’endette, moins cela nous coûte : nous allons vers 2 800 milliards de dette en 2021, pour un coût de 30 milliards, soit un taux moyen de 0,1%, du fait des anciens emprunts dont les taux sont franchement plus élevés que les derniers. Pour les 260 nouveaux milliards d’emprunts prévus en 2021, aurons-nous -0,2% comme cette année ? Il faudra demander à Christine Lagarde qui en achète la moitié. Merci Maman Banque Centrale !

3 - « Il est beau, mon cabillaud ! » : c’est le message des Anglais qui veulent permettre aux Européens de pêcher chez eux, tant ils désirent un accord sur le Brexit. « Je crains les Anglais, même quand ils nous donnent du poisson ! » : est-ce l’adaptation des mots de Laocoon, « Je crains les Grecs, même quand ils nous font des cadeaux », ce Grand Prêtre de Troie, soupçonneux devant le grand cheval de bois que les Grecs avaient abandonné sur la grève, indiquant qu’ils étaient partis ? Merci Virgile de nous rappeler ce vieux souvenir, mais où est la bonne nouvelle de 2020 ? C’est que les classiques n’ont pas vieilli, il suffit de ne pas les oublier.

La situation sanitaire a largement occulté les découvertes scientifiques faites au cours de l’année 2020. Certaines sont pourtant porteuses d’espoir et de progrès dans plusieurs domaines, qu’il s’agisse de connaissances fondamentales ou de science appliquée (par Jocelin Morisson).

4 - Des sciences médicales, un réseau de neurones artificiels développé par DeepMind, branche de Google, a fait un pas de géant dans la résolution d’un problème auquel se heurte la biologie depuis longtemps : la façon dont une protéine se replie dans l’espace selon sa séquence d’acides aminés. Le programme d’intelligence artificielle, nommé AlphaFold, a surclassé une centaines d’équipes de recherche dans le cadre d’une compétition dont les résultats ont été annoncés le 30 novembre. Le fait de pouvoir prédire la forme d’une protéine à partir de sa séquence d’acides aminés va faciliter la compréhension des éléments constitutifs de la cellule et la découverte de nouveaux médicaments.

5 - En médecine toujours, on peut retenir la découverte par des chercheurs australiens d’un « vaccin » (agent immunostimulant) capable de reconnaître des protéines spécifiques à certaines tumeurs cancéreuses, ce qui amène le système immunitaire à les éliminer lorsqu’elles se représentent. Une piste très prometteuse contre plusieurs types de cancers, y compris hématologiques. Une équipe belge a par ailleurs identifié les fonctions d’un gène fréquemment muté dans les cancers, qui favorise les caractéristiques invasives (métastases) et la résistance à certains traitements.

6 - En cosmologie, le prix Nobel de physique Roger Penrose a présenté cette année des preuves de l’existence d’un univers qui précédait le Big Bang, notamment des traces de l’évaporation de trous noirs supermassifs. Une confirmation de plus pour son modèle de Cosmologie Cyclique Conforme, qui prévoit un univers infiniment en expansion et sujet à une infinité de Big Bang. Par ailleurs, une équipe a montré cette année la proximité de structure entre l’univers et le cerveau humain, mettant à jour des similitudes troublantes entre la distribution des galaxies et celle des neurones, la façon dont les deux sont reliés en réseau, la capacité de stockage de l’information, et autres caractéristiques.

7 - Enfin, notons la prouesse récente de la NASA qui vient de réussir une téléportation quantique à grande distance pouvant préfigurer une révolution du réseau internet. Des qubits (bits quantiques en état de superposition 0 et 1) intriqués ont été envoyés à travers un réseau de fibre optique de 44 km avec une fidélité de 90 %. Bientôt l’internet quantique ?