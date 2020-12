Hier, le 21 décembre, Jupiter s’est blotti contre Saturne. Pauvre Macron…

C’est un phénomène comme il en arrive très rarement dans l’Histoire. La dernière fois c’était sous Louis XIII. Ce 21 décembre, mû par une étrange pulsion quasiment suicidaire, Jupiter s’est collé à Saturne au point de se confondre avec lui. On ne sort presque jamais vivant d’une telle étreinte.

Car Saturne est un monstre. Ses anneaux font de lui une pieuvre qui broie tous les malheureux qui s’y aventurent. En plus, selon la mythologie grecque, Saturne dévore ses propres enfants car il craint qu’ils ne le détrônent.

Qu’est-ce qui a donc pris à Jupiter de venir se perdre dans les anneaux de Saturne ? On ne voit qu’une seule hypothèse : le goût du risque. Car Jupiter, en dépit de son aspect frêle, est fort et courageux. Il a su triompher d’une multitude de Gilets Jaunes. Il a résisté aux manifestations incendiaires des syndicats. Et il a fièrement tenu tête à l’abominable Donald Trump.

Et comme dans les westerns il voulait, dans un effort prométhéen, défier un adversaire à sa taille. Vaincre Saturne aurait fait de lui le maître du Far West et de l’univers. Ses sujets éblouis se seraient prosternés devant lui. Et Junon – communément appelée Brigitte – se serait pâmée avec un « Juju tu es le meilleur ».

Rien de tel ne s’est pourtant produit. Jupiter, toute honte bue, a renoncé à se confronter à Saturne. Ce pleutre est resté frileusement confiné à La Lanterne. Là, il s’est tapé sandwich sur sandwich devant son écran. Normal : sa dernière bouffe entre copains avait fait très mauvais effet.

Sur son écran, il y avait un satellite de sa galaxie nommé Jean Castex. Ce dernier l’a interpellé : « regarde vers le ciel, tu verras comme tu es beau et courageux ». Jupiter a marmonné : « mais qu’est-ce qu’il est con celui-là ». Et il s’est promis de le virer à la première occasion.