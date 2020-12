Manger du poisson est-il bon pour la santé ?

Atlantico.fr : Le poisson est souvent présenté comme un aliment sain mais on sait par exemple que les femmes enceintes ne peuvent en consommer de façon excessive. Certaines autres personnes doivent-elles aussi penser à réduire le poisson dans leur régime alimentaire ? Pour quelles raisons ?

Nathalie Hutter-Lardeau : Pour les adultes une consommation de 2 fois 100g par semaine dont une fois de poisson gras (sardine hareng saumon maquereau) est la recommandation par semaine.

Pour les femmes enceintes ou allaitants, ainsi que les enfants en bas âge (moins de 3 ans) il est conseillé de limiter les poissons crus ou fumés et certaines espèces qui peuvent accumuler des polluants (dioxine, PCB) et ainsi éviter une sur-exposition.

A limiter thon lotte loup flétan dorade raie sabre

A éviter à titre de précaution de consommer les poissons les plus contaminés : requins, lamproies, espadons, marlins (proche de l'espadon) et sikis (variété de requin)

Les poissons peuvent également être contaminés par des microorganismes pathogènes présents dans l’eau (bactéries et certains parasites).

Il est donc recommandé un mode de conservation au froid et une cuisson à cœur.

Atlantico.fr : La consommation de poisson offre-t-elle plus d’avantages ou de risques pour la santé ?

Nathalie Hutter-Lardeau : Les poissons ont des qualités nutritionnelles intéressantes. Source de protéines de bonne qualité, de minéraux comme le phosphore et d’oligo-élement comme le zinc, le sélénium ou le fluor, des vitamines A D E et surtout des Omega 3 dont les quantités sont souvent trop faibles dans notre alimentation.

Les acides gras Omega 3 sont indispensables au développement du cerveau et contribuent à la prévention des maladies cardio-vasculaires.

Selon les provenances certains poissons peuvent accumuler des polluants d’où la nécessité des varier les espèces et les provenances

Atlantico.fr : Les niveaux de polluants et de métaux sont-ils importants dans le poisson que l’on trouve dans le commerce ? Quels sont les risques ?

Nathalie Hutter-Lardeau : Certains polluants sont présents dans notre environnement et peuvent s’accumuler comme les PCB ou les dioxines dans les poissons les plus gras (anguilles, barbeau, brème carpe silure) et le methyl-mercure dans les poissons prédateurs sauvages.

Une consommation excessive peut avoir des effets néfastes sur notre santé en cas de sur-exposition.

Atlantico.fr : Comment manger du poisson intelligemment ?

Nathalie Hutter-Lardeau : ll existe une grande variété de poissons d’eau de mer et d’eau douce.

Il est conseillé de varier le mode de préparation : frais, surgelés ou en conserve.

comme le thon au naturel, les sardines à l’huile et le maquereau.

Cuire à cœur le poisson frais et pour une consommation de poisson cru : vider rapidement le poisson après achat ou demander au poissonnier de le faire,

Congeler le poisson pendant sept jours dans un congélateur domestique avant de le consommer.

Pour des idées de recettes : Manger Bouger.