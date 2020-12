Macron en appelle à l’ONU. Et contre qui ? Contre Darmanin et Castex !

Voici le texte de la supplique qu’il a adressée aux Nations Unies :

La pandémie ne doit pas servir de prétexte :

- aux restrictions de l’espace de la société civile

- au recul de l’Etat de droit

- aux atteintes à la liberté d’expression

Nous connaissons un pays où ces libertés qu’entend protéger Macron sont piétinées et bafouées. Un pays où il est interdit de skier. Où prier devant une église est prohibé. Où les fêtes ne sont pas autorisées. Où la police peut en toute impunité s’en donner à cœur joie. Un pays où pour un rien on est verbalisé.

Nous avons les noms des responsables de ces méfaits. Un certain Darmanin qui refuse que ses policiers soient filmés et qui tient tête à Macron. Un certain Castex, très obéissant lui, qui multiplie les contrôles tatillons et inutiles. Ce dernier n’est pas méchant contrairement au premier : c’est juste un bureaucrate étriqué.

Contre ces deux-là Macron, à bout de souffle, n’est pas de taille à lutter. C’est pourquoi il a appelé au secours les Nations Unies. Vu l’urgence, le Conseil de sécurité s’est réuni aussitôt. Ses membres, émus et compatissants, ont voté à l’unanimité (moins deux abstentions) un texte prévoyant l’envoi d’un corps expéditionnaire dans ce malheureux pays.

La Russie et les Etats-Unis ont préféré s’abstenir. Poutine et Trump trouvent en effet que Macron en fait un peu trop. Mais, pris de pitié, ils n’ont pas opposé leur veto.

En conséquence de quoi, et sous la bannière bleue des Nations Unies, des troupes seront envoyées dans le pays où sévissent Darmanin et Castex. Pour être sûr de son efficacité, le contingent sera composé de soldats syriens et iraniens.

Leur savoir-faire, certes un peu expéditif, fera merveille contre ces deux énergumènes. Quant à Macron, constatons qu’il a fini par se lasser des livres un peu soporifiques de Paul Ricoeur. Pour se détendre, il s’est plongé avec bonheur dans les textes de Feydeau et de Courteline. Ça lui réussit plutôt bien.