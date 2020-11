© SAUL LOEB / AFP © SAUL LOEB / AFP © SAUL LOEB / AFP

Mauvaise nouvelle La consommation de tabac repart à la hausse en France avec les confinements Avec Gérard Audureau La crise sanitaire entraîne une hausse de consommation chez les fumeurs qui ne pouvaient pas ou peu fumer lorsqu’ils étaient au travail, mais peuvent le faire plus facilement lorsqu’ils sont en télétravail et plus ou moins désœuvrés.

