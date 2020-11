Le mot "terroriste" fut un beau mot. Cessons de l’utiliser pour désigner les assassins islamistes

A la fin du XIXème siècle, il y eut des terroristes dans la Russie des Tsars. Dans « Les Justes », Albert Camus les décrit et leur rend justice.

Des terroristes nihilistes guettaient avec une bombe le passage du carrosse du frère du Tsar. Quand le véhicule arriva sous leurs yeux ils s’aperçurent que la femme et les enfants du prince étaient avec lui.

Ils renoncèrent alors à lancer leur engin explosif. Ils furent arrêtés et pendus en public à Saint-Pétersbourg. Quel rapport entre ces hommes qui avaient une âme et un cœur et ceux qui égorgent et décapitent aujourd’hui ?

Pendant l’Occupation, il y eut d’autres terroristes. C’est ainsi que les nazis et Vichy appelaient les résistants. Devant les pelotons d’exécution ou sous le couperet de la guillotine, ils mourraient en criant « Vive la France ». Qu’y a-t-il de commun entre eux et les assassins islamistes ?

Une autre référence historique s’impose pour les tueurs d’aujourdhui. Le mot « assassin » vient en effet de « hashashin ». Le nom d’une secte arabe qui fit de sanglants ravages il y a des siècles.

Leur chef leur commandait de tuer. Et pour ce faire, il leur demandait de se droguer au haschich. Les assassins islamistes ont de qui tenir. Le haschich leur est parfois utile. Mais ils vont de préférence chercher leur drogue dans un livre…