Voulez-vous passer un « moment privilégié » avec François Hollande et Julie Gayet ?

Habituellement à la salle Drouot les objets convoités sont exposés plusieurs jours avant leur mise aux enchères. On peut les admirer, les jauger et consulter les certificats qui attestent de leur authenticité.

Ainsi vous pourrez acheter en toute tranquillité des antiquités estampillées, des tableaux rares et des vases de l’époque Ming. Des enchères d’un tout autre genre, singulier et révolutionnaire, vont prochainement avoir lieu. Mais on ne connait pas encore le nom du commissaire-priseur.

Avec cette vente il s’agit de financer la très écologique Fondation Yann Arthus-Bertrand. De la sorte vous aiderez à sauver la planète et à chasser le gaz à effet de serre.

Voici quelques-uns des lots proposés. « Un moment privilégié » avec François Hollande et Julie Gayet. Si c’est avec Julie Gayet seule ce sera plus cher. Offert également à votre convoitise un déjeuner en tête à tête avec Anne Hidalgo « dans un grand restaurant ». Voilà qui est prometteur…

Mais pourquoi un « grand restaurant » ? Le bonheur d’un repas avec la maire de Paris est tel qu’un moules-frites pour quelques euros chez Léon de Bruxelles fera l’affaire.

Nous avons gardé le meilleur pour la fin : une visite guidée de l’Institut du Monde Arabe en compagnie de Jack Lang ! Dans la catégorie « antiquités estampillées », il fait la course en tête. Et en plus, vu ses fonctions, il parle certainement arabe.

On ne s’étonnera pas de ne pas trouver dans les lots proposés, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, Fabrice Luchini ou Gérard Depardieu. Ceux-là ils aiment le CO2 et de surcroît ils en dégagent des tonnes. Manque aussi Greta Thunberg. Une traversée de l’Atlantique avec elle ferait monter les enchères au sommet…