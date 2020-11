Comment la souffrance des personnes bipolaires peut entraîner une réelle emprise et des contraintes auprès de leur entourage

Bien que ces types de personnalités ne manipulent pas leur entourage, celui-ci a souvent l’impression de subir leur humeur au point de se sentir manipulé. En effet, ces profils ont un fonctionnement psychologique qui n’est pas sans conséquence sur les autres membres de la famille, les amis ou les collègues. Mais il ne s’agit pas de manipulateurs patentés, et ces personnes sont les premières à souffrir de leur propre pathologie ou trouble.

La personne bipolaire

Il faut tout d’abord distinguer la personne qui souffre de trouble bipolaire de quelqu’un qui serait simplement sujet aux sautes d’humeur. Les vrais bipolaires représentent environ 2 % de la population, avec autant d’hommes que de femmes. Ce qui les différencie d’individus au simple caractère instable, sujets à de brusques changements d’humeur, c’est la durée des épisodes. Chez les personnes bipolaires, ils s’étalent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il ne s’agit pas d’une humeur en dents de scie, mais de cycles longs. Les bipolaires alternent des périodes d’euphorie exagérée et des périodes de déprime. Les épisodes optimistes sont qualifiés de maniaques car anormalement accentués. La personne est hyper excitée, parfois irritable, avec des idées de grandeur sans lien avec la réalité. Elle s’enthousiasme pour des projets qui se révéleront irréalisables. Les périodes dépressives surviennent quand la vague redescend. Elles comportent un affaissement psychique et physique où l’individu voit tout en noir et se dévalorise. Des moments d’humeur modérée et stable peuvent s’intercaler entre les épisodes extrêmes, fournissant au malade et à la famille quelques semaines d’accalmie.

Le bipolaire ne manipule pas consciemment, et il ne tire aucun avantage de son influence sur l’entourage. Au contraire, son comportement si changeant et imprévisible peut mener à l’isolement social. Les proches peuvent avoir tendance à s’éloigner, ne sachant plus quoi faire. Quand la personne bipolaire traverse une période d’exaltation, ils doivent tempérer son élan pour la ramener sur terre. Dans ces moments-là, le bipolaire manque de sens de la réalité, ce qui peut ressembler à un quasi-délire. Ensuite, l’euphorie disparaît. C’est comme si un vide se creusait, et c’est dans ce gouffre que la personne bipolaire plonge, jusqu’au plus bas d’un état négatif, voire dépressif.

En quoi manipule-t‑elle ?

La manipulation n’est pas voulue, elle réside d’abord dans le fait de contraindre l’entourage à s’adapter et suivre le mouvement, expression adéquate puisque la vie suit les montagnes russes de l’humeur bipolaire. Ce type de trouble n’est pas toujours diagnostiqué, ce qui mène l’entourage à penser qu’il est bel et bien manipulé par une personne instable et insupportable qui aurait plaisir à attirer l’attention sur elle par son caractère capricieux. Mais il ne s’agit pas d’une vraie manipulation puisque cela n’est pas intentionnel et que l’effet obtenu sur l’entourage n’apporte rien à la personne bipolaire.

Extrait du livre de Pascale Chapaux-Morelli, "Je sais qui tu es : Savoir repérer les manipulateurs", publié aux éditions Albin Michel.

