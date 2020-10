"Jérémy Breaud on va te décapité" : l'odeur du sang attire toujours les hyènes...

Les hyènes sont des bêtes qui ont mauvaise réputation. Bien peu nombreux sont ceux qui aimeraient les avoir comme animaux de compagnie. D'après Wikipedia, elles séjournent en Afrique, dans la savane, de préférence près des points d'eau.

Ce sont des charognards qui se repaissent de cadavres tués par d'autres. Mais il leur arrive de tuer par elles-mêmes. Pourtant les hyènes ne sont ni coupables, ni responsables.

Leur façon d'être et de se nourrir est simplement dans leur nature. Elles ne peuvent rien contre leur nature. C'est le film "Le Roi Lion" qui a détruit leur réputation.

Cependant toutes les hyènes ne se contentent pas de l'Afrique. Certaines d'entre elles, parmi les plus audacieuses et les plus aventureuses, ont traversé la Méditerranée. On en trouve dans certains coins de France. Ces coins où Abdoullakh Anzorov est devenu un héros et où sa façon d'opérer a beaucoup plu.

Il y en a quelques unes à Bron, une banlieue de Lyon connue pour ses cités sensibles. Ces hyènes se sont manifestées avec des gigantesques tags très explicites : "Jérémy Breaud on va te décapité FDP".

A la décharge de ces animaux, il faut dire que c'est Jérémie Bréaud qui, comme Samuel Paty avec les caricatures de Mahomet, a entamé les hostilités.

Le maire de Bron est un élu de droite, de la droite musclée semble-t-il. Sans ménagement aucun, il a multiplié les patrouilles de sa police municipale pour entraver le trafic de shit. Il fait verbaliser les hyènes qui s'adonnent à des rodéos sur des motos et des quads. Et il distribue des amendes pour les mariages bruyants avec drapeaux étrangers.

La riposte à ces agressions était inévitable. Le maire de Bron vit désormais sous protection policière. C'est dommage d'être obligé de mobiliser des flics pour ça. Ils seraient mieux employés s'ils s'occupaient des hyènes.



S'agissant de ces intéressants animaux, une image nous vient à l'esprit. Quelle est la différence entre un islamiste radicalisé et un islamiste modéré ? L'islamiste radicalisé coupe des têtes, l'islamiste modéré désigne les têtes a couper.