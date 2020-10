Est-il concevable que Cléopâtre ait le nez crochu ?

Depuis la création du cinéma, on ne compte plus les actrices qui ont joué le rôle de cette reine d'Egypte. Citons-en quelques unes : Claudette Colbert, Micheline Dax, Elizabeth Taylor, Monica Bellucci et tant d'autres. Une vingtaine au moins. Toutes étaient blanches. C'était en tout point regrettable. Mais les racisés n'ont pu réagir étouffés qu'ils étaient par la botte oppressante de l'homme blanc.

Les temps ont changé. La nouvelle Cléopâtre sera incarnée par Gal Gadot, une ex-miss Israël. Or, elle aussi est blanche. Sur de nombreux sites indigénistes et supposés antiracistes on proteste. Car, nous apprend-on, Cléopâtre était noire.

Ni César, ni Antoine n'en ont parlé. On comprend leur silence : à Rome les Noirs étaient des esclaves. Et être amoureux d'une Noire aurait été du plus mauvais effet auprès des patriciens et de la plèbe. Leur témoignage n'est donc pas recevable. Pas plus que celui d'Astérix et Obélix qui, bourrés à l'hydromel, étaient incapables de distinguer les couleurs.

Non contente d'être blanche, Gal Gadot est juive. Et en plus, elle a fait son service militaire dans l'armée israélienne (d'ailleurs toutes les filles israéliennes le font). Ce qui entraîne, toujours chez les mêmes, un déluge assez banal et habituel d'attaques antisémites.

Nous savons tous que les Juifs ont le nez crochu. Que deviendra donc dans le film que Gal Gadot va tourner l'adorable petit nez de Cléopâtre ? Une autre chose nous dérange également. Les Hébreux, esclaves des pharaons, ont eu le plus grand mal à sortir d'Egypte. Et maintenant, ils voudraient y revenir ? Ils sont fous ces Juifs !