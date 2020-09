Sénatoriales : petit panorama des enjeux à surveiller

Atlantico : Les grands électeurs vont choisir ce dimanche 172 sénateurs, un renouvellement de la moitié de la chambre haute qui a lieu tous les trois ans. Quels sont les éléments important à prendre en compte pour ce scrutin ?

Xavier Dupuy : La grille de départ doit être le résultat des sénatoriales 2014 et non pas la composition des groupes aujourd’hui. Si on prend les groupes constitués actuellement, les socialistes risquent de s'attendre à une grande victoire alors qu’en réalité si on prend le nombre de sièges au moment des élections de 2014 la victoire de leur camp n’est pas assurée. Il y a d’un côté la majorité sénatoriale de droite et de l’autre l’opposition, avec les socialistes, les communistes et les sénateurs du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE) élus en septembre 2014.

Peut-on avoir déjà une idée du résultat de ces élections ?

On va sûrement observer un léger rééquilibrage au sein de la majorité sénatoriale. Il est probable que l’on ait une progression du groupe LR et une baisse des formations centrales (Union centriste, République et territoire et les RDSE de droite). De l’autre côté, on va probablement avoir un statut quo pour le Parti socialiste, une légère progression du Parti communiste et une baisse assez forte des RDSE de gauche avec également une baisse du groupe En Marche car il remet en jeu dix de ses sortants. Pour ces derniers, entre les battus et les entrants, leur solde devrait être au moins de moins 5. Enfin, le groupe République et Territoire devrait finir entre 11 ou 12 contre 14 actuellement.

Si on prend les blocs, ce scrutin va être celui de l’équilibre. Les écologistes ont déjà des sortants au groupe RDSE, au groupe communiste et il faut qu’ils gagnent suffisamment de sièges pour arriver à 10. Cette mission va sûrement être réussie grâce aux alliances avec les socialistes et les communistes. Même si les verts n’ont pas assez de grands électeurs, la division de la droite, du centre et de la gauche peut permettre l’élection d’un vert en Gironde.

Il n’est pas impossible que la droite fasse un grand chelem dans les Alpes-Maritimes avec cinq sénateurs sur cinq. Ce qui serait une première pour une formation politique depuis l’instauration de la proportionnelle. Malgré la perte de la ville de Marseille, on va avoir une progression de la droite en sièges dans les Bouches-du-Rhône car elle risque d’en gagner quatre. La gauche en avait fait un, elle va en faire trois. Jean-Noël Guérini va passer de trois à un et le RN va perdre son siège dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var.

Si on prend les blocs, on a sur les 172 sièges on doit être autour de 60 pour la gauche, 110 pour la droite et deux pour le RN en 2014. Selon les projections, il n’est pas impossible que l’on retrouve une droite autour de 110. Il pourrait ne pas y avoir de vraies variations. Des divisions à droite ou à gauche dans certains départements peuvent éventuellement faire basculer un siège d’un côté ou de l’autre du fait des divisions mais là où il n’y a pas de divisions il y a beaucoup de départements où cela ne va pas bouger. Néanmoins, des étiquettes vont changer et on va passer des socialistes aux verts. La plupart des sortants socialistes qui sont passés chez En Marche vont perdre.

Qu’en est-il de l’Outre-Mer ?

Il va probablement y avoir une stabilité en Guyane, en Polynésie, à Saint-Barthélémy. À Wallis-et-Futuna, il y aura de l’incertitude et une bascule à droite à Saint-Martin car c’est la collectivité qui vote, le sortant va être battu.