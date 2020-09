Voir le pire : l'altérité chez Bret Easton Ellis, remède à l’épidémie de supériorité morale

« Ne rencontrez jamais vos idoles ! ». C’est le conseil que donne John Waters suite à la rencontre chaotique avec son héros de toujours Little Richard dans un récit hilarant. Envoyé par le magazine Playboy en 1987 pour l’interviewer dans une chambre d’hôtel, le réalisateur américain est à deux doigts de se faire tabasser par son idole et ses gardes du corps à cause d’un accord de relecture que la légende du rock’n’roll veut lui imposer de signer.

Je pense à ce conseil le 7 août 2013 alors que je suis dans un taxi qui me ramène de l’avant-première du film « The Canyons » à Los Angeles. Je viens de rencontrer mon idole, l’écrivain Bret Easton Ellis qui a écrit le scénario du film. Quelques mois avant cette projection j’ai publié un article pour un site d’information à propos du financement participatif de « The Canyons » et de cette tendance du crowdfunding qui prend alors de l’ampleur en matière d’industries culturelles (le public finance la production d’œuvres en échange de petites récompenses suivant l’apport : affiche, photo dédicacée, nom au générique, présence sur le plateau de tournage, etc.). Le film est très attendu avec le réalisateur culte d’ « American Gigolo » Paul Schrader, un casting sulfureux comprenant l’actrice Lindsay Lohan dont les frasques font le bonheur de la presse people, l’acteur porno James Deen, et donc BEE à l’écriture du scénario pour une première incursion réellement au premier plan dans le monde du cinéma après la participation à quelques projets et les adaptations plus ou moins réussies de ses romans. Pour cet article je m’entretiens avec le producteur du film Braxton Pope avec qui je me lie rapidement d’amitié et qui m’invite donc en août 2013 à l’avant-première, occasion inespérée de rencontrer BEE, faisant fi du conseil de John Waters.

J’y pense encore dans la minuscule boîte de nuit de l’hôtel The Standard sur Sunset boulevard à West Hollywood dans laquelle se déroule la fête d’après projection du film relatant le déchirement d’un trio amoureux rappelant ce que François Truffaut disait à propos de « Jules et Jim » de Henri-Pierre Roché avant de l’adapter au cinéma : « un hymne à la vie et à la mort, une démonstration par la joie et la tristesse de l’impossibilité de toute combinaison amoureuse en dehors du couple ». La fête d’avant-première est vraiment très sage, bien loin de ce qu’on peut imaginer et fantasmer à Hollywood… Je fais part de ma surprise voire ma légère déception à un des convives qui m’explique que The Industry comme on nomme le secteur cinématographique ici, reste un Business et que tous ces gens doivent se lever tôt demain pour continuer à faire de l’argent…

L’écrivain qui a le plus compté au début de ma vie d’adulte est donc là, à quelques mètres, mais ma timidité, la peur de gêner, inconsciemment surtout cette crainte de la déception dont parle John Waters, me font hésiter à aborder BEE. Pourtant je me lance et je rencontre pour la première fois cette personne humble et abordable avec la gentillesse et la patience de ces artistes qui se mettent immédiatement à votre niveau sans vous faire ressentir une seule seconde votre statut de « midinette ».

Cette anecdote illustre un principe qu’on retrouve dans sa personnalité et dans toute son œuvre littéraire : celui de l’altérité.

Ce qui est Autre a longtemps été considéré négativement comme une source de rejet et d’affrontement, avant que l’altérité devienne un processus d’acceptation des différences de l’alter ego : cet autre moi-même. Si le sens de l’histoire a permis à l’altérité de se redéfinir sur la tolérance et le dialogue avec l’Autre, c’est pourtant au nom de ce même principe mais orienté politiquement que se définit aujourd’hui un discours unique de prétendue supériorité morale qui exclut.

C’est le cas par exemple avec l’hystérie de la dénonciation publique autour de la Cancel culture, ce prétexte pour de nouveaux censeurs de faire rejaillir une altérité comme un affrontement avec l’Autre, c’est à dire celui qui ne pense pas où ne voit pas les choses comme Soi.

À quelques semaines de l’élection du Président des États-Unis dans un pays divisé comme rarement dans son histoire entre blancs et noirs, entre hommes et femmes, entre vieux et jeunes… dont la fragmentation a des répercussions dans toutes les sociétés occidentales, il est primordial de relire ce plaidoyer en faveur de l’altérité qu’est l’œuvre romanesque entière de l’écrivain américain.

« Je désire voir le pire »

- Moins que zéro.

Ma première rencontre avec l’œuvre de BEE est finalement un hasard. C’est l’été au milieu des années 90 une couverture d’un livre de poche dans la collection 10/18 chez Robert Laffont attire immédiatement mon regard. C’est une photographie très simple d’une piscine. Mais la prise de vue avec le plongeoir, le mobilier de jardin et le mur, forme une composition très géométrique. On pense forcément au tableau « A bigger splash » de David Hockney en regardant cette couverture à la différence que dans la peinture il y a l’éclaboussure qui fait imaginer un corps venant de plonger et qui va bientôt sortir la tête de l’eau. Là, il n’y a aucun être vivant sur le cliché, la luminosité est forte, le lieu est écrasé de soleil, une canicule oblige sûrement les propriétaires à rester à l’intérieur au frais grâce à l’air conditionné. Ce choix iconographique est judicieux (bien plus que les couvertures d’autres éditions de « Moins que zéro ») car cela inspire immédiatement au futur lecteur le vide, l’absence, l’ennui : soit des thèmes majeurs du roman avant même de le lire.

C’est donc par un réflexe pavlovien estival que je suis attiré par le premier roman de BEE sorti en 1985. Certains livres viennent à point nommé dans votre vie. Et là, c’est dans un moment teinté d’ennui et de soleil d’été que « Moins que zéro » vient à ma rencontre. Dans un état léthargique comme celui de Benjamin Braddock au début du « Lauréat » de Mike Nichols interprété par Dustin Hoffman, ne faisant pas grand chose de ses journées, laissant passer le temps sur un matelas gonflable au milieu de la piscine de ses parents.

Il est question également d’ennui au soleil dans « Moins que zéro » qui suit Clay un étudiant qui comme le jeune Braddock est de retour dans sa ville natale de Los Angeles où « Les gens ont peur de se perdre sur les autoroutes » et où il tombe à plusieurs reprises sur un panneau publicitaire avec la mention inquiétante « Disparaître Ici ».

Journal de bord de quatre semaines de vacances de Noël au cours desquelles Clay traine son vague à l’âme morbide de fête en fête avec une bande de jeunes gens à la dérive comme dans un film de Larry Clark, en présentant les obsessions récurrentes des romans de BEE : la drogue, le bronzage, les lunettes de soleil Wayfarer toujours sur le nez jour et nuit comme les personnages des films de John Hugues, le name dropping, la citation musicale ici X-Devo-Duran Duran-Blondie-Human League-Elvis Costello, le tout dans une mélancolie hésitant entre nihilisme et posture punk.

Les gosses de riches dans « Moins que zéro » semblent avoir tout mais cherchent « quelque chose à perdre ». La carte postale californienne vire vite au sordide dans une surenchère glauque qui rebute autant qu’elle attire. Toute l’œuvre (et aussi surtout le malentendu autour de l’œuvre) de BEE est présente dans ce premier roman. On ne voit souvent que la surface des choses d’où l’image très réductrice d’un auteur obsédé par la jeunesse dorée qui se drogue et baise pour tuer l’ennui. Cette ambiance décadente est certes présente dans toute l’œuvre mais seulement comme un décor récurrent. L’adaptation de « Moins que zéro » au cinéma en 1987 (avec comme titre français le très poétique et explicite « Neige sur Beverly Hills ») déçoit en raison d’un réflexe de positivité hollywoodienne. On retrouve davantage cette ambiance dépravée dans d’autres films comme par exemple celui d’Olivier Dahan « Déjà mort » en 1998 sur la plongée décadente d’une jeunesse niçoise dans l’univers du porno.

Mais même s’il existe (c’est indéniable) ce décor n’est pas une fin en soi. Rester à la surface des choses dans la compréhension de l’œuvre conduit soit à une passion injustifiée, soit inversement à une haine injuste de l’œuvre de BEE. L’adoration de l’abjection de certaines scènes de torture, de viol ou de meurtre dans les romans de BEE relève de la psychiatrie… Par contre beaucoup de lecteurs sont en adoration devant le spectacle de la décadence friquée. Ils trouvent enviable la vie des personnages faite d’argent facile, de drogue, de luxure. Ce type d’adulation du mode de vie décrit dans les romans de BEE est la pire promotion de son œuvre prenant pour une réussite sociale ce qui est une défaite d’humanité basée sur une économie de la rente. Se projeter dans la peau du personnage de Clay peut être comparé à l’effet pervers de la fascination des petites frappes qui idolâtrent et veulent ressembler à Tony Montana le personnage de « Scarface » interprété par Al Pacino dans la version de 1983 par Brian De Palma.

A l’opposé, les détracteurs des livres de BEE croient ou font semblant de croire qu’il n’est « que » l’auteur de la décadence de jeunes privilégiés et cocaïnés. Ils critiquent ainsi le côté au mieux répétitif de l’exercice littéraire, au pire l’inanité du discours de l’auteur.

En restant à la surface de l’œuvre le fan comme le hater ignorent le hors-champ. Il y a un malentendu et souvent une paresse à ne pas voir plus loin que le bout du nez poudré des héros décadents des romans de BEE comme Victor Ward dans « Glamorama » (1998) qui se répète comme un mantra les paroles d’un morceau de U2 : « We’ll slide down the surface of things ». C’est d’ailleurs pendant la promotion de ce roman que BEE participant à une éphémère émission culturelle de la chaîne France 2 accepte d’être interviewé dans une énorme limousine mais refuse la séquence prévue d’un « débat » avec une Top Model. La séquence est assez gênante avec ce mannequin planté sur le trottoir et BEE qui refuse de sortir de la voiture, mais il y avait une limite aux clichés et à une mise en scène entretenant le malentendu sur son travail d’écrivain.

Le décor est là en surface, mais l’envers du décor est plus important. Le message porté par cet effet miroir entre décor et envers du décor est essentiel.

La scène la plus importante dans « Moins que zéro » est d’ailleurs celle où Clay suit son ami Julian pour récupérer l’argent qu’il lui doit. Depuis le début du roman un des gimmicks de Clay est « me demande s’il tapine ». Une interrogation répétée assez souvent quand il voit un garçon isolé dans la ville avec des doutes grandissants concernant son ami Julian qui fuit un peu Clay depuis son retour à Los Angeles sauf pour lui emprunter une importante somme pour payer un prétendu avortement. Alors quand Julian invite Clay à venir récupérer son argent en passant chez Finn qui s’avère rapidement être son souteneur, le héros est partagé entre ne pas rester, ne pas suivre, ne pas regarder… et cet instinct primaire de voir :

« Je comprends aussi que je vais accompagner Julian au Saint Marquis. Que je veux savoir si des trucs de ce genre peuvent réellement arriver. Et pendant que l’ascenseur descend, passe au premier étage, au rez-de-chaussée et descend encore, je comprends que l’argent est sans importance. Qu’une seule chose compte : je désire voir le pire ».

Clay restera jusqu’au bout : « Je ne ferme pas les yeux » et aura passé cinq heures sur le fauteuil de la chambre d’hôtel pour la passe avec un client qui veut deux garçons dont un pour simplement regarder.

Ce désir de « voir le pire » est un thème essentiel dans « Moins que zéro » avec par exemple la découverte d’un macchabée dans une ruelle qui est une attraction pour les jeunes qui espèrent que la police ne le découvrira pas trop tôt afin de profiter du spectacle. On sent Clay gêné, surtout par la crainte que le cadavre ouvre soudainement les yeux. Il n’y a pas de remords de sa part, seulement la peur de se faire choper en plein voyeurisme, comme la crainte d’un adolescent de voir ses parents ouvrir la porte de sa chambre pendant qu’il se masturbe. Clay se rebellera timidement parfois contre ce désir de « voir le pire », notamment quand Rip l’emmène chez lui avec Trent pour leur montrer un « truc qui va vous faire péter la tête ». Ce « truc », c’est une fille sous sédatif attachée au lit que des garçons violent. On intime l’ordre à Clay de fermer la porte s’il veut rester. Il ne reste pas et Rip justifie ce qu’il se passe dans la chambre en raison de l’âge de la fille : douze ans et pas onze, comme si cela pouvait faire la différence... Cela ne va pas convaincre Clay mais encore une fois le laisser spectateur insensible à la situation avec ce manque d’altérité de nombreux personnages des romans de BEE qui questionne le lecteur sur son propre rapport avec le désir de « voir le pire » donc sur son altérité.

« Il y avait vraiment eu une projection d’un Snuff film »

- Suite(s) Impériale(s).

On est confronté la première fois dans « Moins que zéro » au désir de « voir le pire » quand dans une maison de Malibu squattée Trent montre un film à Clay. Il s’agit d’un prétendu snuff film (c’est à dire le film d’un meurtre non simulé) dans lequel deux adolescents, un garçon et une fille, sont violés et torturés avec pic à glace, couteau, clous… La scène est très détaillée. Si on est loin tout de même de la précision chirurgicale des meurtres dans « American Psycho » (1991) elle suscite un premier malaise dans la lecture en s’emparant de ce phénomène de la culture populaire des années 80 du snuff film. Peu avant la sortie de « Moins que zéro » l’affaire du film de Ruggero Deodato « Cannibal Holocaust » avec les rumeurs de meurtres réels de certains acteurs et actrices a agi sur l’inconscient populaire. Le réalisateur italien sera disculpé pour les humains (pas pour les animaux tués).

Clay cette fois aussi ne reste pas, il ne veut pas voir jusqu’au bout, mais il entend malgré tout les hurlements de l’adolescente depuis le téléviseur. S’en suit un débat sur la véracité du film ou pas. Ce questionnement est toujours un moyen de se rassurer et de relativiser notre inavouable désir de « voir le pire » en laissant le doute planer sur la réalité de ce qu’on vient de voir. Clay remarque simplement qu’au retour de Trent, ce dernier bande…

Je me souviens d’un commentaire imbécile après la lecture du dernier roman de BEE en 2010 : « Lire Suite(s) Impériale(s), être déçu, relire Moins que zéro, pardonner ». Les lecteurs fanatiques de BEE attendaient forcément beaucoup (certainement trop) de la suite du premier roman qui a chamboulé leurs vies. Il manque peut-être un certain détachement à « Suite(s) impériale(s) » qu’on trouve dans la langueur de « Moins que zéro » et dans la satire d’ « American Psycho » mais de la même manière après plusieurs saisons ne sommes nous pas le plus souvent déçus par le dernier épisode d’une série télévisée ?

« Suite(s) impériale(s) » reprend les obsessions récurrentes : la drogue, le bronzage, les lunettes de soleil Wayfarer, le name dropping, la citation musicale ici The National-The Fray-Bat for Lashes-Elvis Costello(encore).

Il y a toujours ce désir « voir le pire » pour le personnage principal et cette légère hésitation qui permet au lecteur de questionner sa propre conscience. Le personnage Clay de 2010 est peut être plus acteur que le personnage Clay de 1985, c’est d’ailleurs lui qui conduit Julian à une mort certaine dans un sacrifice humain en guise d’offrande. On pense bien sûr au roman « Le Maître des illusions » (1992) de Donna Tartt amie et relectrice de BEE depuis leur passage au Bennington College dans le Vermont qui a inspiré l’université fictive de Camden que l’on retrouve dans la plupart de ses livres.

Le meurtre de Julian sera filmé reprenant encore cette idée du snuff film pour marquer cette attraction du pire. Dès la première page de « Suite(s) impériale(s) » il est fait référence au snuff film de « Moins que zéro » puis très vite à une rumeur concernant l’exécution filmée d’un producteur, peu détaillée à part une possible tête décapitée mais avec les mêmes interrogations sur l’authenticité ou pas des images.

Le meurtre filmé d’Amanda Flew est bien plus détaillé avec des hommes qui portent des cagoules de ski maintenant la victime au sol, la torturant, lui urinant dessus, la frappant, lui délogeant l’œil de son orbite, lui introduisant un sexe en érection dans sa bouche béante… Une progression dans l’horreur qui oblige Clay cette fois à éteindre. Là encore les doutes sur la véracité :

« Tout devient silencieux une fois que la vidéo a été postée et pourtant personne ne concède que la vidéo est réelle. Il y a même des débats concernant son authenticité. Des gens pensent que ce sont des extraits d’un film d’horreur qu’Amanda a tourné ».

Si la culture populaire du snuff film dans les années 70 et 80 joue de l’ambivalence, le doute n’est plus possible aujourd’hui, et déjà dans les années 90 notamment avec les avancées technologiques que le personnage Patrick Bateman nous décrit très précisément dans « American Psycho » avant de filmer ses exploits :

« Comme à l’habitude, et dans l’espoir de comprendre ce que sont ces filles, je filme leur mort. Pour Torri et Tiffany, j’utilise une caméra ultra-miniaturisée Minox LX à pellicule de 9,5 mm, lentille 15 mm f / 3.5, réglage d’exposition et filtre de densité incorporé, posée sur un trépied. J’ai mis un CD de Traveling Wilburys dans un lecteur de CD portable posé sur la tête de lit, afin d’étouffer des cris éventuels. »

Les meurtres des deux jeunes filles qui vont suivre à coup d’incisions de couteaux à viande, de tête sciée pour baiser dans la bouche sanglante, et de yeux explosés à la chaleur d’un briquet… sont tout autant détaillés, dans leur caractère insupportable le plus cru et réaliste.

Ce malaise du ressenti de l’altérité face aux scènes de snuff film de plus en plus réalistes grâce à la technologie numérique va décupler. Il en est ainsi des scènes de guerres, de meurtres, de morts violentes qui peuvent être facilement trouvées sur Internet depuis la moitié des années 90. Mais BEE tente d’introduire encore l’idée de snuff films dans le récit de « Glamorama » qui se déroule pourtant à cette époque avec la torture filmée du fils d’un ambassadeur de Corée par un bourreau portant un masque de ski qui après s’être servi de fils électriques sur les tétons, les doigts, les testicules, les oreilles de la victime, demande qu’on la tue en précisant surtout de « continuer à filmer ». Autre snuff film avec le meurtre filmé du fils du premier ministre français, empoisonné, subissant des décharges électriques au foie, et à qui on pose des questions avant de le tuer avec de l’acide et une scie. Le tout dans une réalité des films encore soumise à question, non plus en raison de la qualité technologique mais d’une possible folie et extrapolation du narrateur, évoquant forcément « Vidéodrome » le film précurseur de David Cronenberg en 1982.

Lors d’une conversation avec le producteur Braxton Pope il me fait remarquer que depuis l’essor d’Internet nous avons tous plus ou moins la facilité d’assouvir ce désir de « voir le pire ». Il prend comme exemple le visionnage sur Internet des exécutions par Daech : le nombre de vues est largement supérieur au nombre d’adeptes. Si comme beaucoup nous ne pouvons pas regarder ces images nous comprenons l’attrait malsain que nous avons tous ressenti en tombant sur des vidéos plus ou moins violentes sur les réseaux sociaux. Pareil aux enfants qui se cachent le visage devant une scène d’horreur mais qui regardent entre les doigts. Nous sommes tous un peu comme les personnages des romans de BEE, malgré la peur, le dégoût, la morale parfois, nous avons tous ce désir de « voir le pire ». Cette place importante donnée à la question du snuff film exprime déjà la question de l’altérité dans l’œuvre de BEE en nous projetant comme spectateur volontaire de l’horreur qui ne peut pas s’empêcher de regarder mais aussi de s’imaginer à la place de l’Autre, soit dans le rôle de la victime, soit dans le rôle du bourreau, sans pouvoir se trouver à l’aise dans aucun des deux rôles.

« This is not an exit »

- American Psycho.

De la même manière que les sérigraphies sur la mort et les désastres par Andy Warhol entre 1963 et 1964 représentant des accidents de voiture, des émeutes raciales, des chaises électriques, ont exprimé la mauvaise conscience de l’Amérique à cette époque sous le prisme coloré du Pop Art, l’œuvre de BEE a eu cette fonction de satire sociale des États-Unis depuis les années 80 avec comme point d’orgue la sortie d’« American Psycho ». Le romancier est souvent revenu sur l’énorme polémique à la sortie du livre détaillant les crimes d’un fils à papa, yuppie à Wall-Street le jour et psychopathe sanguinaire la nuit.

On connaît l’histoire de la maison d’édition Simon and Schuster qui refuse de sortir le livre en 1990, des manifestations haineuses contre son auteur notamment de la part d’associations féministes, des menaces de mort… Il faut reconnaître que « voir le pire » avec les déambulations macabres du personnage Patrick Bateman n’a laissé personne indemne.

« American Psycho » reprend les obsessions récurrentes des romans comme la drogue, le bronzage, les lunettes de soleil Wayfarer, le name dropping ici avec Donald Trump (pas encore président) Tom Cruise (déjà star mondiale), la citation musicale ici Phil Collins-Whitney Houston- Huey Lewis and the News-Elvis Costello(toujours).

La névrose du personnage Patrick Bateman conduit à des passages très détaillés (le souci du détail est la caractéristique même du roman) pour de nouvelles obsessions comme les menus de restaurants chics de la ville, les produits de beauté, les marques de vêtements, et l’inénarrable passage à propos de la qualité des cartes de visite. Ce souci du détail pour les signes extérieurs de richesse du personnage avec son obsession du paraître dans une critique du cynisme financier des années 80, fait face à la même description minutieuse pour les crimes perpétrés. L’origine du goût de BEE pour le détail dans les descriptions macabres est racontée (avec beaucoup d’autres clés de son œuvre) dans le livre « White » en 2019 :

« J’étais un enfant des années 1970, j’avais lu le roman d’horreur populaire de Thomas Tryon, Le Visage de l’autre, je n’avais que sept ans, tenant en équilibre sur mes genoux, pendant que j’attendais ma leçon de natation sur Ventura Boulevard, l’exemplaire que ma mère avait sorti de la bibliothèque publique de Sherman Oaks. La mort, d’un coup de fourche, d’un des garçons à la fin de la première partie de ce roman me sidérait – avait acquis une sorte d’aura sulfureuse pour moi… parce que c’était le seul meurtre détaillé que j’avais pu trouver en caractères imprimés, et il me hantait depuis. Je voulais savoir comment, techniquement, l’auteur avait si bien réussi cette scène et donc je la lisais et la relisais, contemplant les paragraphes, fasciné en comprenant comment l’auteur avait lié les mots pour donner une telle charge à la scène. »

La leçon a bien été apprise et même s’il s’agit d’une caractéristique des romans de BEE, c’est dans « American Psycho » que le détail descriptif des meurtres devient le plus éprouvant. Notamment avec l’insoutenable chapitre sur le rat (qui a traumatisé de nombreux lecteurs) que Patrick Bateman capture et introduit dans un tube enfoncé dans le vagin de sa victime dans lequel il a déposé du fromage pour attirer l’animal. Le tube est par la suite brutalement retiré pour piéger le rat à l’intérieur de la fille. Le corps sera tronçonné en deux. Le rat en sortira pour se faire lui aussi tuer à coup de pieds. On ne se remet jamais totalement des descriptions de certaines scènes de tortures dans le livre.

Mais est-ce « pour de vrai » ? Sur la fin du roman la réapparition d’une des victimes de Patrick Bateman avec laquelle un de ses interlocuteurs assure avoir déjeuné ouvre la possibilité qu’il ne s’agisse pas véritablement d’un récit de meurtres, mais du fantasme meurtrier d’un esprit dérangé. L’évocation dans un restaurant du panneau « SANS ISSUE » au dessus de Patrick Bateman dans la dernière phrase du livre, « This is not an exit » dans la version originale et dont la traduction plus littérale « Ce n’est pas une sortie » accentue davantage le double sens du message sur le trouble du personnage principal et le doute pour le lecteur sur la véracité du récit. C’est d’ailleurs un aspect largement plus accentué dans l’adaptation cinématographique d’ « American Psycho » réalisé par Mary Harron en 2000 avec la découverte par la secrétaire de Patrick Bateman de nombreux dessins griffonnés représentant les prétendus meurtres et sévices.

Le fantasme sur la véracité des crimes conduit l’auteur à jouer une fois de plus sur le doute : Calmez-vous ce n’était pas vrai ! Ou peut-être que si. Va savoir... C’est d’ailleurs ce qu’explique le Bret Easton Ellis, personnage de fiction, dans le roman « Lunar Park » (2005) alors qu’un individu imite les mêmes crimes que dans « American Psycho » :

« Explorer ce genre de violence avait été ‘’intéressant’’ et ‘’excitant’’ et tout était ‘’métaphorique’’ de toute façon – du moins pour moi à ce moment de ma vie, quand j’étais jeune et furieux et que je n’avais pas pris conscience de ma propre mortalité, à une époque où la douleur physique et la souffrance réelle n’avaient pas le moindre sens pour moi. J’étais dans la ‘’transgression’’ et le livre était surtout consacré au ‘’style’’ et il n’y avait aucun sens à présent à revivre les crimes de Patrick Bateman et l’horreur qu’ils avaient inspirée. (…) De plus, Patrick Bateman était un narrateur notoirement indigne de confiance et si vous aviez réellement lu le livre, vous en veniez à douter que ces crimes aient été commis. Il y avait des indices insistants qu’ils n’existaient que dans l’esprit de Bateman. Les meurtres et la torture étaient en fait des fantasmes nourris par sa rage et sa fureur contre la façon dont la vie était organisée en Amérique et la façon dont il avait été – en dépit de sa fortune – piégé par ça. Les fantasmes étaient une échappatoire. C’était la thèse du livre. Ça parlait de société, des modes et des mœurs, et non de découpage de femmes. Comment quiconque avait lu le livre ne pouvait voir ça ? ».

Malgré cette explication qu’il faut prendre avec prudence compte tenu du caractère autofictionnel de « Lunar Park » comme on le verra plus tard, on réalise tout de même que le fantasme du meurtre permet donc une nouvelle expérience d’altérité pour le lecteur qui comme avec l’évocation de snuff film, peut se mettre plus facilement à la place de la victime ou du bourreau car c’est (peut-être) « pour de faux »…

« C’est ce que tu ne sais pas qui importe le plus »

- Glamorama.

Très lié au fantasme, la paranoïa est un autre procédé utilisé pour exprimer l’altérité par BEE.

Dans « Moins que zéro » avec le personnage Clay de 1985 obsédé par le panneau « Disparaître ici » qu’il revoit plusieurs fois, la nuit d’insomnie à craindre que sa maison subisse un glissement de terrain, et même une histoire de loup-garou à Bel Air.

Dans « Suite(s) impériale(s) » avec le personnage Clay de 2010 qui reçoit des SMS anonymes et qui est suivi par un véhicule Mercedes pendant toute l’histoire.

Dans « American Psycho » la paranoïa de Patrick Bateman quand on l’apostrophe avec des insinuations à propos de ses crimes.

Dans « Lunar Park » la paranoïa du personnage de fiction Bret Easton Ellis face aux messages de fantômes et de démons.

Et surtout, la paranoïa de Victor Ward dans « Glamorama » en 1998 qui raconte l’implication involontaire d’un jeune homme « à moitié célèbre », superficiel et un peu crétin qui « contribue à la définition de la décennie », mêlé à une affaire politique et d’espionnage sous fond d’actes terroristes commis par une faction situationniste composée de mannequins (la célébrité permettant la meilleure couverture dans le monde bling-bling des années 90).

Les obsessions récurrentes se retrouvent dans « Glamorama » : la drogue, le bronzage, les lunettes de soleil Wayfarer, le name dropping poussé à son comble, la citation musicale avec ici Sinead O’Connor-Smashing Pumpkins-Beck-Oasis-Elvis Costello(forcément).

Le récit bascule rapidement dans le fantasme paranoïaque avec l’apparition d’une équipe de tournage qui suit Victor dans ses pérégrinations entre New-York, Londres, Paris et Milan. C’est l’expression d’une possible folie du narrateur qui pense lire un script, jouer des répliques, côtoyer des figurants, un metteur en scène et un directeur de la photo, même si parfois il entend « Action ! » ou « Coupez ! » mais ne voit personne… La mise en abyme du film dans le film qui peut évoquer encore le « Vidéodrome » de David Cronenberg, est accompagnée d’épisodes de crises de paranoïa, de filatures (notamment par un sosie de l’acteur Christian Bale qui jouera d’ailleurs le rôle de Patrick Bateman dans l’adaptation cinématographique d’ « American Psycho » deux ans plus tard en 2000…), de fax menaçants, et de schizophrénie avec les doubles des personnages évoquant vingt ans avant le procédé actuel du Deepfake ce trucage numérique qui fait appel à l’intelligence artificielle pour changer des visages sur des vidéos. La question de la célébrité à une époque obsédée par celle-ci est également celle de l’altérité. La distanciation du récit et la « pseudo réalité » du personnage principal de « Glamorama » est un moyen pour BEE d’interroger et de jouer une fois de plus avec le lecteur sur son rapport à l’Autre et à Soi.

Un échange entre les personnages de Clay et Rain dans ce qui est le dernier roman de BEE « Suite(s) impériale(s) » résume ce « jeu » depuis des années de l’écrivain sur la réalité :

« — Rain, ce n’est pas votre nom.

— Est-ce que ça a de l’importance ?

— Euh, ça m’oblige à me demander quel autre truc n’est pas vrai

— C’est parce que vous êtes écrivain. C’est parce que vous gagnez votre vie en inventant des choses.

— Et ?

— Et… » Elle hausse les épaules. « … J’ai remarqué que les écrivains avaient tendance à se soucier de choses de ce genre.

— Quel genre ? »

Elle monte dans la voiture. « De choses de ce genre. ».

Le second roman de BEE en 1986 est tout entier un nouveau « jeu » avec le lecteur par le procédé du courant de conscience. « Les Lois de l’attraction » est ainsi composé d’un entremêlement de monologues intérieurs d’étudiants de la fictive université Camden racontant au jour le jour leurs vies tourmentées d’un point de vue affectif et surtout sexuel.

Si « Les Lois de l’attraction » reprend les obsessions récurrentes des romans comme la drogue, le bronzage, les lunettes de soleil Wayfarer (beaucoup), le name dropping (légèrement), la citation musicale ici Talking Heads-The Smiths-Paul Young-New Order-Elvis Costello(évidemment). C’est par contre le roman contenant le moins de descriptions macabres à part un suicide sur le campus et les réflexions morbides de … Clay, le héros de « Moins que zéro » étudiant à Camden qui apparaît furtivement.

Le croisement des points de vue personnels des différents personnages permet de révéler une importante différence entre ce qu’ils pensent refléter comme image de Soi et celle qu’ont les autres d’eux, entre ce qu’ils pensent comprendre de l’Autre et la réalité. Le personnage Sean explique ainsi à Paul :

«— Personne ne connaît jamais personne. Nous devons nous contenter de nous côtoyer. Tu ne me connaîtras jamais.

— Mais qu’est-ce que ça veut dire ? je lui demande.

— Ça veut seulement dire que tu ne me connaîtras jamais, il répond. Essaie de piger. Démerde-toi avec ça. »

Ce College novel est l’occasion de montrer des jeunes gens riches et décadents une fois de plus mais dans le cadre d’un exercice littéraire par lequel le lecteur est témoin des quiproquos et des incompréhensions dans les sentiments et les intentions de l’Autre, surtout avec des personnages obnubilés par Soi.

« Vous n’êtes pas un personnage de fiction, n’est-ce pas, Mr. Ellis ? »

- Lunar Park.

Si le « jeu » est donc présent dans toute l’œuvre romanesque de BEE c’est certainement dans « Lunar Park » que l’auteur-narrateur joue le plus avec son lecteur-narrataire sur la question de la réalité, de la distanciation au récit et donc aussi d’une certaine altérité.

Le roman reprend les obsessions récurrentes : la drogue, le bronzage, les lunettes de soleil Wayfarer, le name dropping (un peu moins ici), la citation musicale ici Eagles-Elton John-Barbra Streisand-Elvis Costello(bien sûr).

Fausse autobiographie, apparente autofiction, « Lunar Park » vire rapidement peut-être même pour le registre plus complexe d’une métafiction, c’est à dire un récit autoréférencé : une fiction qui fait référence à sa propre création en tant que fiction… En effet dès les premières pages de « Lunar Park » BEE se confie sur sa carrière d’écrivain, sur la genèse de ses différents romans, sur les difficultés personnelles rencontrées, le décès de son père, ses addictions… mais soudain la prétendue autobiographie est marquée par un énorme mensonge : son mariage et son enfant avec l’actrice Jay Dennis qui… n’a jamais existé malgré la fausse page biographique sur Internet créée à la sortie du livre (c’est par contre le nom de jeune fille de la mère de l’auteur). À partir de cet instant le récit très inspiré de littérature et de cinéma d’horreur avec des phénomènes paranormaux dans la maison où vit le couple et les deux enfants (le fils de BEE et la fille de Jay Dennis née d’une autre union) vire à la métafiction ayant une trame parodique avec notamment l’attaque d’une peluche maléfique, mais aussi satirique sur la société nord américaine avec une critique en creux de la vie en banlieue huppée (mondanité et tromperie des adultes, mal être des enfants bourrés de médicaments, rappelant assez l’ambiance du film « The Ice Storm » d’Ang Lee en 1997 adaptation du roman de Rick Moddy) et de ce que Paul Valéry appelle « l’engourdissement familial », ce confort bourgeois qui annihile la création et semble ici empêcher le personnage d’écrire un nouveau livre. Les aspects proches de la métafiction de « Lunar Park » sont contenus déjà dans la fausse autobiographie mais surtout par le récit dans le récit de la création du livre avec des interventions d’une voix intérieure que BEE attribue ironiquement à « L’écrivain ». Tout ce jeu de miroirs qu’a déjà expliqué savamment Arnaud Schmitt (« Lunar Park de Bret Easton Ellis : l’autobiographie autrement » dans les actes du colloque « L’Autre » de l’université de Tours en 2006) permet à BEE de se questionner ainsi que le lecteur sur la nécessaire altérité comme processus de défense face à une menace extérieure. Ce message est ici exprimé sous prétexte de la création d’une œuvre littéraire avec cette voix venue pour embellir et arranger la réalité ou plutôt en l’espèce l’horreur fictionnelle du récit se prétendant réalité :

« Est-ce que je croyais à ce qui s’était passé la nuit dernière ? Et si oui, quelle différence cela pouvait bien faire ? Particulièrement si personne ne me croyait et s’il n’y en avait pas la moindre preuve ? Un écrivain a tendance à tordre tous les indices dans le sens des conclusions auxquelles il veut parvenir et il les incline rarement dans le sens de la vérité. Dans la mesure où la vérité du matin du 3 novembre était sans objet – dans la mesure où la vérité avait été déjà disqualifiée – j’étais libre d’envisager un autre film. Et comme j’étais très fort pour inventer des trucs et les détailler méticuleusement, leur donner la tournure et l’éclat nécessaires, j’ai commencé à monter un nouveau film avec d’autres scènes et une fin plus heureuse, où je ne me retrouvais pas tremblant dans la chambre d’amis, seul et apeuré. Mais c’est toujours ce que fait un écrivain : sa vie est un maelström de mensonges. L’embellissement est son point focal. C’est ce que nous faisons pour plaire aux autres. C’est ce que nous faisons pour nous fuir nous-mêmes. La vie physique d’un écrivain est au fond condamnée à l’immobilisme et pour combattre cette contrainte, un monde tout autre et un moi tout autre doivent être construits chaque jour. »

Au delà de la forme du « jeu » avec le lecteur, la notion d’altérité apparaît également dans le fond du récit de « Lunar Park » avec la notion de paternité et la réflexion sur cette nécessité d’essayer de se mettre à la place de l’Autre afin soit de pacifier les relations avec son père, soit d’accepter de tenir son propre rôle de père.

Le personnage de métafiction Bret Easton Ellis a des débuts catastrophiques dans son rôle de père : il demande l’avortement à la mère, il refuse de reconnaître son enfant et passe devant un juge, il a énormément de mal à s’ouvrir à son fils… Mais également des regrets en tant que fils comme dans cette séquence poignante relatant la dernière fois où le narrateur voit son père en vie lors d’un repas où une simple phrase, une réplique non dite : « tu es mon père et je t’aime » aurait très bien pu marquer un recommencement et peut-être sauver cet homme à la dérive. Ici l’altérité va permettre au personnage de devenir un père et un fils, il va enfin se soucier de quelqu’un d’autre que de lui pour protéger son fils en raison d’une menace grandissante dans le récit à propos de disparitions de petits garçons, mais surtout grâce à la transformation du personnage de star de la littérature capricieuse en adulte responsable tout simplement. Comme l’écrit Arnaud Schmitt dans sa communication universitaire déjà citée c’est certainement la part la plus vraie du récit d’autofiction voire de métafiction qu’est « Lunar Park » malgré le « jeu » de l’écrivain :

« l’espace ludique offert à l’auteur par l’autobiographie l’autorise à se dire, certes obliquement, mais à se dire quand même. De cette confession hyperbolique, brassant névroses et psychoses, ennui et violence, le lecteur doit ressortir la tête haute, sans raison concrète de se sentir dupé. La supercherie présentée comme un pré-requis à la lecture de cet ouvrage a surtout pour fonction de « mettre le lecteur sous tension », de le sensibiliser au fait que cette autobiographie-là se présente autre ment. Ellis nous exhorte à adopter une autre lecture afin de percevoir que ces autres qu’il nous décrit comme autant de facettes de sa personnalité viennent l’aider à se dire différemment, à sa manière outrancière, mais sans forcément abjurer toute sincérité. Il confie à son lecteur un mal-être qui semble s’articuler autour de névroses paternelles, de difficultés à engendrer (au sens propre et au figuré) et d’un rapport difficile au quotidien. A l’évidence, Lunar Park n’offre pas le récit de vie qu’un lecteur candide était en droit d’attendre, mais il relance de la plus surprenante des façons un genre hautement suspect. Se dire dans l’excès, se dire de manière aussi suspecte n’empêche pas l’auteur de produire des pages aussi déchirantes que celles qui viennent clore Lunar Park, ode à la famille comme promesse d’un ailleurs idéal mais inatteignable, espace lunaire où l’on donne rendez-vous à un fils disparu avant même d’avoir existé. »

Le roman « Lunar Park » est l’aboutissement d’une réflexion sur cette question de la paternité qu’on retrouve dans toute l’œuvre de BEE. Il marque aussi la réconciliation avec une figure paternelle omniprésente et égratignée depuis les déjeuners de Clay avec son père dans « Moins que zéro » jusqu’au père invisible de Patrick Bateman dont il n’aime pas trop parler mais qu’on imagine à l’origine de l’aisance sociale de son fils, ou l’égotisme des parents dans « Les Lois de l’attraction » comme dans le recueil de nouvelles « Zombie » publié en 1994. Des pères (parfois des mères aussi) subvenant matériellement aux besoins de leurs enfants avec une excessivité masquant une absence physique ou affective propre à toutes les dérives mais aussi paradoxalement à une construction autonome en tant qu’adulte sans besoin d’être surprotégé. La relation entre Victor Ward et son père qui tient un rôle primordial dans le dénouement de « Glamorama » exprime le plus cruellement la difficulté de ce rapport :

« — Je perds de nombreuses heures de sommeil, Victor, à essayer de comprendre quel est ton propos.

— I am a loser, baby, dis-je en m’affalant sur la banquette. So why don’t you kill me ?

— Tu n’es pas un raté, Victor, soupire Papa. Tu as simplement besoin, euh, de te trouver. Il soupire de nouveau. De trouver, je ne sais pas… ton nouveau moi ?

— Un nouveau moi ? dis-je en m’étouffant presque. Mon Dieu, Papa, tu t’y prends vraiment bien pour me faire sentir à quel point je suis nul. »

Si BEE a depuis ses débuts été catalogué comme un auteur générationnel grâce au portrait-témoignage lucide et acide de la « génération MTV », certaines déclarations ont amplifié un malentendu sur un affrontement entre générations : une contestation des baby-boomers qui ont précédé sa génération et un mépris des milléniaux qui l’ont suivi. Alors que « Lunar Park » le révèle bien, BEE n’a jamais vu l’altérité générationnelle comme un facteur d’opposition, mais comme un moyen de mieux comprendre son père et son propre fils, non pas dans le compromis et l’absence de conflit mais au contraire dans la confrontation et le dialogue… entre adultes tout simplement.

Dans l’autobiographique « White » BEE revient sur cette question générationnelle en évoquant son adolescence marquée par les films d’horreur et érotiques. Ces souvenirs cinématographiques remplaçant les parents absents comme moyens d’apprentissage sont un prétexte pour rappeler que sa génération n’était pas couvée par la précédente, ce qui n’est pas une critique bien au contraire, car cela a permis un développement personnel plus libre, fait de remises en question. Grâce à cela même si sa génération est celle de l’ironie, elle n’est jamais celle du confort intellectuel :

« Appartenant à la Génération X, rejeter ou probablement ignorer le statu quo était un truc qui me venait sans peine (…) Les gens s’écoutaient les uns les autres, et je me souviens d’un temps où vous pouviez avoir des vues très arrêtées et remettre en question les choses ouvertement, sans être considéré comme un « Troll » et un ennemi à bannir du monde « Civilisé », si vos conclusions s’avéraient différentes »

Cela marque une différence de taille avec la génération suivante dite Y ou des Milléniaux, qualifiée par BEE de génération de « chochottes » dans un entretien pour le magazine anglais Vice en 2014. Critiqué pour cette provocation, BEE enfonce pourtant le clou dans « White » en 2019 contre cette génération empreinte de bons sentiments n’acceptant pas qu’on se détourne d’une attitude positive et unilatérale. Face à la contestation de leur monde idéalisé, cette génération agit comme un enfant qui n’a pas ce qu’il veut et qui tape du pied et se roule par terre.

Le personnage de Victor Ward dans « Glamorama » est symptomatique d’une génération X toujours portée par un cynisme punk mais tiraillée par le pathos des générations Y et Z :

« — Hé, baby, nous sommes tous dans le même bateau, dis-je en grognant, les mains couvertes de craie. Ouais, je vais laisser tomber tout ça et donner à manger aux sans-abri. Je vais tout laisser tomber et apprendre le langage des sourds-muets aux orangs-outangs. Je vais faire de la bicyclette à la campagne avec mon carnet de croquis. Je vais quoi ? Améliorer les rapports entre les races dans ce pays ? Me présenter aux élections présidentielles, bordel ? Lisez sur mes lèvres : arrrêtttez. »



Le possible égoïsme de notre génération rend certainement difficile la compréhension et l’adhésion totale aux discours contre les boomers proférés par des gosses menés par exemple dans le domaine de l’écologie par une figure comme Greta Thumberg dans un mélange de positivité hystérique et de discours unique, alors que la génération X accepte que le monde soit comme Maurice Merleau-Ponty le désigne si bien : « un système baroque ». Un monde foutraque, où tout n’est pas beau, où tout n’est pas bien foutu, mais où on peut ne pas être d’accord sans être ostracisé.

« L’art ne m’a jamais offensé »

- White.

Si BEE ne s’est jamais privé comme on l’a vu de critiquer l’excès de cynisme de sa propre génération ou même de la précédente, il lui est apparu comme essentiel en 2019 dans « White » de mettre en garde contre l’attitude liberticide des nouvelles générations supplées par certains baby-boomers ou membres de la Génération X qui baissent les bras et « semblent se rebeller contre leur esprit de rébellion » face à l’idéologie dominante, identitaire et victimaire qui porte en elle le poison qu’elle dénonce :

« Avec des millions d’autres hommes blancs, j’étais constamment rappelé à l’ordre par une certaine faction : nous devrions nous définir par notre identité blanche parce que c’était en soi le problème réel. En réalité, cette faction l’exigeait, sans se soucier de reconnaître qu’une politique identitaire quelconque était peut-être la pire idée à suggérer dans la culture d’aujourd’hui, certainement celle qui encourage l’expansion des organisations séparatistes et suprématistes. En général, la politique identitaire approuve l’idée que les peuples sont essentiellement des tribus que nos différences sont irréconciliables, ce qui naturellement rend la diversité et l’inclusion impossibles. C’est l’impasse toxique de la politique identitaire »



Cet extrait rappelle que le titre initial du livre devait être « White Privileged Man » avant d’être intitulé plus sobrement d’un moins polémique « White » en hommage à l’auteure américaine Joan Didion et son recueil « The White Album » (1979) qu’adore BEE. Un titre bien plus consensuel qui n’a cependant pas permis d’éteindre la polémique aux États-Unis de ceux qui brûlent les livres et les œuvres culturelles avant même de les lire ou de les voir au nom du mouvement de Cancel culture.

Le refus de publication par sa première maison d’édition et le déferlement contre BEE à la sortie d’ « American Psycho » qu’il relate par mise en abyme dans « Lunar Park » a fait de son auteur une première victime du phénomène de Cancel culture avant même la popularisation du terme ces dernières années en lien avec l’idéologie victimaire du Woke, terme dérivé du verbe anglais to wake (se réveiller) désignant les prétendues qualités de progressisme et de bienveillance des personnes « éveillées » conscientes des discriminations raciales ou de genre envers les minorités. Sans revenir sur l’évidente nature satirique d’ « American Psycho » les attaques subies en 1991 par son auteur confondu avec son personnage de Patrick Bateman et donc accusé de faire l’apologie de crimes racistes et surtout de crimes contre les femmes (des organisations féministes ont appelé violemment au boycott d’ « American Psycho » qui sera adapté au cinéma… par une femme) rappellent les critiques actuelles contre d’autres œuvres de l’esprit et leurs auteurs au nom de cette même idéologie victimaire de la Cancel culture .

Lâché ainsi par sa première maison d’édition, BEE a néanmoins multiplié les ventes certes, mais n’a pas pu compter à l’époque sur le soutien du milieu littéraire pendant la séquence d’hystérie contre le roman dans les années 90, il rappelle d’ailleurs dans « Lunar Park » que l’honorable PEN Club (sorte d’Internationale des écrivains créée en 1921 à Londres) n’est pas venu à son secours.

Cette même association a connu dans sa branche états-unienne une division entre ses membres au moment du massacre de Charlie Hebdo à Paris en 2015 comme BEE le rappelle dans « White ». Fallait-il rendre hommage aux victimes ? Certains membres considéraient que le journal satirique attisait le sentiment anti-islamique et anti-arabe, alors que pour BEE et heureusement une courte majorité des membres, il était normal voire évident d’honorer un principe et non un contenu spécifique.

Ceci montre une évolution en quelques années du poids de la supériorité morale par la Cancel culture. À la dénonciation des discriminations présentes par le biais de campagnes de stigmatisation et de lynchage dans la presse et sur les réseaux sociaux, les « éveillés » de 2020 souhaitent également élargir ces moyens d’attaque en faveur d’une dénonciation des discriminations passées notamment dans les œuvres culturelles en raison du propos de celles-ci ou de la personnalité des auteurs. « Annuler » la culture c’est empêcher de faire sortir des œuvres qui contreviendraient avec l’idée que certains groupes se font du progrès, mais c’est donc aussi appeler au boycott et à la censure d’œuvres existantes sans faire preuve d’une altérité historique, c’est à dire avec le regard de l’Autre, celui qui nous a précédé dans un contexte historique et sociétal forcément différent.

Parmi les nombreux exemples récents de Cancel culture aux Etats-Unis on pense au Prix de littérature enfantine « Laura Ingalls Wilder » créé en 1954 débaptisé en 2018 en raison des propos racistes contre les amérindiens et les noirs dans les livres de l’auteure de « La petite maison dans la prairie » publiés entre 1932 et 1943. L’association qui décerne ce prix a tenté pendant plusieurs années de polémiques de justifier le nom en défendant que son œuvre est le produit de souvenirs d’une jeune fille à une époque différente de la nôtre, avant de céder concédant que l’œuvre de Laura Ingalls Wilder n’est pas « universellement acceptée ».

Avec plus de retentissement encore, la plateforme de diffusion en streaming HBO Max a décidé en juin 2020 de retirer de son catalogue le film « Autant en emporte le vent » en raison de ses « préjugés racistes ». Et tant pis si le film a obtenu dix Oscars dont un pour l’actrice Hattie McDaniel première afro-américaine récompensée en 1940…

Le déchainement de Cancel culture conduit parfois au compromis plus ou moins acceptable de prévoir un message explicatif du contexte de l’époque d’origine de certaines œuvres. Mais cela conduit surtout à des moments gênants et absurdes en matière de culture populaire notamment par exemple avec trois dessins animés : L’appel au retrait d’un épisode de 1968 de « Charlie Brown et Snoopy » fêtant Thanksgiving accusé quarante ans après de racisme car le personnage de Franklin est assis d’un côté de la table et sur une chaise différente des autres enfants… alors que l’apparition de ce personnage noir dans la bande dessinée de Charles M. Schulz marque au contraire les convictions reconnues de son auteur en faveur des droits civiques.

Avec la campagne virulente contre la présence du personnage indien d’Apu dans la série « Les Simpson » suite à un documentaire en 2017 « The problem with Apu » dénonçant les stéréotypes racistes véhiculés. La polémique très vive reprise notamment sur les réseaux sociaux a obligé Matt Groening le créateur des Simpson à se justifier en rappelant qu’il aime la culture indienne et qu’il a donné ce prénom en référence au personnage Apu des films de Satyajit Ray. Il contre-attaque sur les excès des éveillés : « je crois que nous sommes à une époque, dans notre culture, où les gens adorent prétendre qu’ils sont choqués (…) il n’y a plus de nuance dans le débat ». Ce qui n’empêche pas en janvier 2020 l’acteur qui double la voix d’Apu de renoncer à participer à la série.

Enfin, le summum du grotesque est atteint dans le New York Times qui relaie en juin 2020 une contestation sur les réseaux sociaux contre Chase, le petit chien policier de la série de dessin animé pour enfants « Pat Patrouille ». Cela ne figure pas comme une information « Insolite » dans le journal américain dit « de référence » mais comme un questionnement sérieux car « faire connaître la brutalité policière signifie également bannir l’archétype du bon flic qui règne à la télévision ».

Durant cette surenchère d’hystérie BEE signe un simple tweet le 26 juin 2020 dans lequel il écrit : « La cancel culture concerne essentiellement les personnes stupides qui se sentent si mal dans leur peau qu’elles doivent s’exclamer : ‘’Je dois interpeler quelqu’un de pire que moi, Je dois interpeler quelqu’un de pire que moi, Je dois interpeler quelqu’un de pire que moi, Je dois interpeler quelqu’un de pire que moi’’ » avec comme illustration une photographie en gros plan d’un bébé brayant, référence moqueuse à sa sortie polémique sur la génération de « chochottes » déjà évoquée, incapable d’être adulte et d’accepter que le monde ne peut pas avoir uniquement l’image positive et prétendument progressive souhaitée.

L’Autre peut penser, écrire, dire, chanter, s’exprimer d’une autre manière que celle voulue par l’idéologie dominante de supériorité morale. L’altérité culturelle conduit pourtant à avoir un regard personnel, esthétique, sentimental vis-à-vis d’une œuvre de l’esprit et qui peut ne pas être le même pour l’Autre.

La campagne contre « American Psycho » signe avant coureur de la Cancel culture a fait reconnaître à BEE dans « White » :

« Le seul truc que j’ai retiré de tout ce drame : j’ai fini par comprendre que je n’étais vraiment pas bon pour reconnaître ce qui mettait en rogne ou pas les gens, parce que l’art ne m’a jamais offensé (...) je n’ai jamais été offensé parce que j’avais compris que toutes les œuvres d’art sont un produit de l’imagination humaine, créées comme tout le reste par des individus faillibles et imparfaits. Que ce soit la brutalité de Sade, l’antisémitisme de Céline, la misogynie de Mailer ou le goût pour les mineurs de Polanski, j’ai toujours été capable de séparer l’art de son créateur et de l’examiner, de l’apprécier (ou pas) sur le plan esthétique. »

Bien entendu la Cancel culture et l’idéologie Woke ont bénéficié d’une résonnance plus politique depuis la mort atroce de George Floyd asphyxié par pression sur son cou pendant neuf minutes lors d’une bavure policière criminelle le 25 mai 2020 à Minneapolis. Les États-Unis se sont embrasés, le mouvement Black Lives Matter créé en 2013 est devenu omniprésent et même assez consensuel pour être repris par des multinationales qui évitent pourtant d’habitude tout ce qui pourrait cliver et politiser leur image.

Pourtant le mouvement Black Lives Matter, loin de signer la mort politique de Donald Trump qui a fait preuve d’une tardive empathie, peut paradoxalement mobiliser sa base électorale pour sa réélection en novembre 2020.

Un extrait de « White » dans lequel BEE raconte un repas reflétant l’hystérie suite à l’élection de Donald Trump illustre ce paradoxe. La scène se passe en mars 2017 à Los Angeles, l’auteur dîne avec deux new-yorkais aisés, un réalisateur de films et une autre amie ayant voté tous les deux pour Hillary Clinton. Si le premier « avait accepté le résultat de l’élection et était passé à autre chose » son autre amie « n’avait fait ni l’un ni l’autre ». La discussion entre BEE et le réalisateur s’engage sur le choix de l’Académie des Oscars d’avoir récompensé le très victimaire « Moonlight » face à « La La Land » qui « pouvait être compris comme un vote de protestation, une réprimande adressée à Trump ». La conversation dérive sur la place trop importante donnée à l’idéologie par rapport à l’esthétique dans la culture et dans la société. Ils prennent comme exemple le mouvement Black Lives Matter trop gonflé par l’idéologie dominante et sans l’esthétique qui avait par exemple à l’époque transformé les Black Panthers en rock stars. Ils considèrent que peut-être si le mouvement Black Lives Matter avait été esthétique il « aurait pu toucher un plus vaste public, plutôt que de rebuter tant de gens » malgré le bienfondé du message originel contre le racisme :

« Il faudrait être idiot moralement pour ne pas reconnaître l’importance du mouvement, mais il était frustrant de voir leur message éclipsé par une esthétique titubante et informe, et nous avions noté que cela aurait pu figurer sur la liste #pourquoiTrumpagagné ». L’autre convive exulte : « elle a brusquement explosé dans une sorte de rage spasmodique, nous disant qu’elle était dégoûtée d’entendre deux Blancs critiquer l’esthétique de Black Lives Matter (ce que nous avions fait pendant trente secondes environ) et que nous étions tous les deux coupables d’être des « mâles blancs privilégiés », et de quoi parlons-nous, bordel ? Trump n’avait pas gagné l’élection et elle ne pouvait pas supporter d’être attablée à écouter des membres du « patriarcat blanc » mettre en pièces l’esthétique d’un mouvement aussi essentiel (…) Ce que ses propos impliquaient, en fait, c’était ce récit sentimental qui voulait que des Blancs ne soient pas autorisés à critiquer en privé quoi que ce soit concernant Black Lives Matter (…) la frustration que je ressentais était familière : un prolongement du déchaînement instinctif, hyperémotif, qui était devenu endémique dans le monde de la culture, chaque fois qu’il était question de Trump, et qui devenait viral parmi les gens riches, moralement supérieurs, que je connaissais : les démocrates installés sur les côtes qui vivaient dans des bulles que l’élection avait fait éclater ».

La question du mouvement Black Lives Matter est devenue plus sensible. L’aspect esthétique et culturel passe loin derrière les conséquences politiques et sécuritaires au moment où les États-Unis connaissent des affrontements à deux doigts de basculer dans une nouvelle guerre civile. C’est en tout cas l’image que cela donne vu d’Europe.

S’interroger sur l’effet paradoxal de Black Lives Matter ne constitue pas une prise de position pro-Trump mais cela met en exergue certains excès du mouvement avec un effet contraire et inverse à celui qui est recherché. Les scènes assez grotesques où des blancs se flagellent (au sens propre parfois), s’agenouillent et demandent pardon pour l’esclavagisme lors de mises en scène humiliantes, ne peuvent que créer une réaction d’une partie de la population américaine déclassée, blanche certes, mais pas du tout « privilégiée » ni socialement ni économiquement, qui s’est découverte comme une force politique majeure dans le pays assurant une victoire de Donald Trump en 2016 et pourquoi pas en novembre 2020. En effet, stigmatiser aujourd’hui encore ces américains blancs déclassés comme les méchants de l’affaire ne peut que remettre une pièce dans la machine pour Donald Trump qui s’est proclamé leur héros en n’oubliant pas qu’ils sont également des victimes et surtout des oubliés du rêve américain.

En plus ce sont des représentants blancs issus eux des classes sociales et économiques aisées qui viennent faire la leçon aux « péquenots » qui décidemment ne devraient même pas pouvoir voter. BEE raconte dans « White » comment certains riches hystériques et élitistes qui ne se remettant pas de la victoire de Donald Trump se demandent pourquoi ne pas prendre en compte seulement les votes des deux côtes des Etats-Unis. Dès 1986 dans « Les Lois de l’attraction » le personnage Sean parlait de sa conquête féminine une « hippie de luxe, incroyablement riche, son père possédait VISA ou un truc similaire » et qui « a pleuré quand Reagan a remporté les élections ».

Alors oui tout est vraiment fait, qu’on le souhaite ou qu’on le regrette, pour voir Donald Trump avoir une chance d’obtenir un second mandat grâce aux idiots utiles de la supériorité morale et victimaire : « Car c’est l’un des traits constants de toute mythologie petite-bourgeoise, que cette impuissance à imaginer l’Autre » comme l’écrit Roland Barthes à propos de l’affrontement Est-Ouest et des… martiens dans « Mythologies » (1957).

Le manichéisme de la supériorité morale de cette élite prétendument progressiste face aux réactionnaires est en marche avec une attitude simpliste rappelant celle du personnage Victor Ward qui se faisant traiter de raciste dans « Glamorama » sort une casquette volée à l’avant-première du film « Malcolm X » signée par son réalisateur Spike Lee et rétorque : « Tu vois ? Ne m’accuse pas de ne pas être multiculturel, espèce de petit enfoiré ».

Cette Cancel culture portée par une pseudo élite blanche progressiste, hystériquement anti-Trump semble aussi ridicule que la réaction de Victor Ward. Tant pis dans ces conditions si malgré l’harangue de Donald Trump contre la Cancel culture son merchandising de campagne électorale reprend sur des casquettes et des t-shirts le terme de Woke. Alors qu’à l’inverse l’ancien président Barack Obama critique la course à la pureté idéologique du mouvement : « ce n’est pas vraiment de l’activisme. Ce n’est pas comme ça qu’on fait changer les choses ».

Je ne crois pas que BEE se soit exprimé sur Black Lives Matter, sujet ô combien casse-gueule et explosif aux États-Unis. Il s’est d’ailleurs toujours écarté du discours politique sans lâcheté ni snobisme mais disons plutôt désintérêt du militantisme partisan politicien.

« J’étais bien plus curieux de savoir qui une personne était vraiment que de savoir pour qui elle votait »

- White.

C’est parti d’une blague, mais voilà que le 5 février 2015 BEE publie un tweet me souhaitant « Bonne chance pour ma campagne à Perpignan » avec une photo de nous deux… Le soutien improbable du célèbre écrivain américain pour un candidat inconnu dans une élection locale en France est repris dans les informations insolites par la presse. Sans éviter la défaite, cette blague innocente ne révélant bien entendu pas un soutien convaincu et réfléchi montrait en tout cas la distanciation de l’auteur avec la politique partisane et ses conséquences sur les relations personnelles. C’était drôle et cela pouvait rendre service voilà tout. On peut lire dans « White » l’incompréhension d’ailleurs de BEE vis-à-vis des conséquences excessives que peut avoir un soutien ou même simplement l’expression d’un avis qui contreviendrait à l’idéologie dominante de supériorité morale en matière politique. Prenant encore l’exemple de l’hystérie anti-Trump, avec l’expérience d’un de ses proches ayant perdu la moitié de ses amis à cause d’un commentaire favorable à Donald Trump sur les réseaux sociaux. BEE rappelle une évidence surtout quand on s’engage en politique : On ne perd pas d’amis à cause de nos opinions politiques, car si tel est le cas, c’est qu’il ne s’agissait pas vraiment d’amis… et ce sectarisme prouve surtout le manque d’altérité :

« Comme moi, mon ami acceptait toutes les idéologies et les opinions, même celles qui étaient diamétralement opposées à la sienne, et nous avons noté combien nos amis vivaient dans une bulle, encore bouleversés par ‘’l’injustice‘’ de l’élection et la toxicité perceptible de l’administration, et ne pouvaient envisager de voir les choses différemment – c’est-à-dire de se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre. »

D’une manière générale on ne voit pas BEE défiler dans les manifestations, on ne l’entend pas donner son avis en matière politique, il n’assiste pas aux meetings et ne signe pas de pétition. BEE n’est décidément pas Joan Baez. Pour le coup il se rapprocherait bien plus d’un Bob Dylan ricanant dans sa tanière, sûr de son art, et se foutant pas mal de donner le change à l’époque qui vénère la figure de l’artiste « engagé ». Et bien malin celui qui peut vraiment dire de quel bord politique est BEE.

On en revient une fois de plus au « malentendu » né de son œuvre littéraire entre ceux qui considéraient au premier degré qu’il avait une passion (et donc qu’il soutenait) une classe sociale argentée et dominante, le classant donc à droite voire reaganien, et d’autres plus nombreux qui voyaient au contraire une critique des années « fric » et le classaient donc plutôt à gauche. Il y a bien une critique du système capitaliste dans l’œuvre de BEE avec « American Psycho » et « Glamorama » surtout, mais il y a aussi beaucoup de tolérance envers ses personnages issus plus ou moins de ceux qu’on appelle les « 1% » (cette catégorie médiatique des plus riches, cible symbolique de la gauche américaine) comme dans « Les Lois de l’attraction » quand Victor, personnage routard vaguement marginal de retour d’Europe, assistant à un concert de REM est écœuré par l’attitude hautaine et méprisante d’un couple. Il se demande :

« Quel était le problème de cette fille ? Pourquoi ne m’a-t-elle pas adressé un gentil sourire ? S’inquiétait-elle d’une guerre imminente ? Ressentait-elle de la terreur ? Du plaisir ? De la passion ? J’étais maintenant convaincu que cette fille, comme toutes les autres, était irrécupérable. Peut-être que son disque des Talking Heads était rayé ou que son papa n’avait pas encore envoyé le chèque. Ce genre de fille ne se souciait que de ça. Son copain se tenait à côté d’elle, parfait yuppie aux cheveux enduits de Brylcreem, avec une cravate ultra-mince. Quel était le problème de ce type ? Il avait perdu ses papiers, bouffé trop d’anchois avec sa pizza, trouvé un distributeur de clopes hors-service ? Je regardais sans arrêt cette fille – avait-elle oublié d’encaisser son fric cet après-midi ? Souffrait-elle d’infection urinaire ? Pourquoi réagissait-elle de façon aussi cool ? Car c’était là le fond du problème : le manque de chaleur. Je n’étais nullement cynique avec cette nana et son petit ami. Je croyais dur comme fer que leurs lamentables soucis ne dépassaient pas ce stade. Ils n’avaient pas à s’inquiéter d’avoir chaud, de manger correctement, d’éviter les bombes, les lasers ou les rafales d’armes automatiques. »

Malgré tout le personnage du roman fait preuve d’empathie en se mettant à la place de l’Autre, de ces deux autres, de ce couple qui représente symboliquement tout le cynisme et le matérialisme de la Génération X de BEE :

« Alors, assis sur ce baffle qui vibrait tandis que l’orchestre gueulait dans ma tête, j’ai soudain compris que leurs problèmes et leur souffrance étaient authentiques. Cette fille, tout comme son copain à la noix avaient probablement beaucoup d’argent. On n’était pas forcé de sympathiser avec les problèmes de ce couple, et ils n’avaient sans doute pas grande importance – mais Jeff et Susie se faisaient malgré tout du mouron ; ils se sentaient blessés, humiliés… Voilà ce qui m’a semblé le plus ridicule.»

Le regard que porte BEE sur ses personnages entretient le « malentendu » sur son œuvre qui s’explique par un discours « nuancé » loin de la caricature clivante et manichéenne qu’on en donne et exprime en creux depuis le début de son œuvre romanesque le vrai message politique de l’auteur, celui en faveur de l’altérité.

Son livre le plus politique, pas dans un sens partisan mais plutôt d’une pensée sur l’organisation de la société est « White » venant d’une colère lointaine qu’il expose en débutant par le souvenir personnel de son adolescence comme on l’a déjà vu, puis avec celui des attaques subies par une « épidémie de supériorité morale » contre sa liberté de création d’artiste (l’épisode précurseur de Cancel culture à la sortie d’« American Psycho ») et même contre sa liberté d’expression individuelle notamment sur les réseaux sociaux jusqu’à l’hystérie collective concernant l’élection de Donald Trump en 2016 : « après deux années ou presque de pause attendons-de-voir-si-tout-le-monde-va-se-calmer-putain que j’avais maintenue jusqu’à la fin de l’été 2018, je n’ai plus été capable de me calmer, putain. ».

« White » n’est pas un roman, ni une autofiction ou métafiction, ni même un essai, mais une bombe à fragmentation prévue pour propager les impacts.

Le premier impact est classique : la sortie d’un nouvel ouvrage après tout de même neuf années d’attente pour ses lecteurs, crée forcément l’événement avec une tournée mondiale, une couverture de presse importante, le tout dans un style très « Empire » pour reprendre un concept du livre marquant une époque de domination culturelle des États-Unis.

Le second impact est dans le piège tendu par BEE qui grâce à son aura (davantage hors des États-Unis) peut se permettre d’envoyer foutre toute la pseudo élite intellectuelle et financière qui accorde les brevets de bon goût et impose une esthétique et une pensée unique, libérale et dite progressiste mais sans altérité donc intolérante et fasciste. Le contrepied parfait.

Le troisième impact est plus prospectif, car l’auteur laisse trainer dans son livre, des passages, l’air de rien, capables de détruire « L’Entreprise » qui détient cette supériorité morale et dont il pressent le danger en matière de liberté individuelle.

Ce manifeste drôle, libre et jamais moralisateur est un plaidoyer pour l’altérité :



« Ne pas être capable ou ne pas vouloir se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre – afin de voir le monde d’une façon complètement différente de la vôtre – est le premier pas en direction de l’absence d’empathie, et c’est la raison pour laquelle tant de mouvements progressistes deviennent aussi rigides et autoritaires que les institutions qu’ils combattent ».



En France et en Europe cela a permis de jouer un tour à l’intelligentsia pourtant soumise à l’idéologie dominante de supériorité morale mais qui ne peut pas s’opposer à la figure reconnue de BEE. C’est ainsi qu’il explique lors de son passage à Paris, que l’écrivain et journaliste Eric Neuhoff lui a dit que si un auteur français avait écrit « White », il se serait fait « descendre » par toute la critique. C’est certain, mais c’était impossible par rapport à l’image libérale et progressiste de BEE en France, lui qui rappelle d’où il vient :

« On avait vraiment l’impression d’entrer dans une phase culturelle autoritaire, encouragée par la gauche – qui avait été autrefois mon côté, à l’église, je veux dire mon côté de l’allée, même si je ne pouvais pas la reconnaître ».

C’est également pour cette raison que BEE peut se permettre d’expliquer que les homosexuels, les noirs, les femmes sont devenus des sortes de « bébés pandas » dont le travail ou la production culturelle ne peuvent être critiqués, sans s’attirer les foudres des détenteurs de l’unique vérité.

Le paradoxe d’une altérité à sens unique par les tenants d’un autoproclamé progressisme a conduit perversement à davantage d’intolérance et à une atteinte à la liberté d’expression. Nous vivons « pour de vrai » la dystopie « 1984 » de George Orwell avec un monde dans lequel l’autorité de « Big Brother » contrôle la population par l’action de la « Police de la Pensée » qui empêche toute déviance à

« l’orthodoxie » c’est-à-dire à « la bien-pensance » au nom du « Ministère de l’Amour qui veillait au respect de la loi et de l’ordre ». Toute injonction au nom de l’altérité porte de nos jours les mêmes contradictions que les slogans du « Parti » dans « 1984 » : « La guerre c’est la paix ; La liberté c’est l’esclavage ; L’ignorance c’est la force ». C’est ainsi qu’au nom de l’anti-racisme sont organisés dans des universités occidentales des évènements non mixtes réservés aux personnes dites « racisées », ou que le moteur de recherche Google a cru bon de proposer de spécifier les commerces tenus par des noirs… Au nom d’une lutte contre la discrimination on déterre le principe nauséabond de la race. Contradiction de ces mouvements différencialistes qui font rejoindre Elisabeth Badinter pour qui « la race partout c’est la naissance d’un nouveau racisme ».

Dans le même sens la « novlangue » de « 1984 » se retrouve quand une professeure américaine demande que l’utilisation du mot « pillage » soit abandonné quand on évoque les dommages matériels lors des manifestations de Black Lives Matter car cela renforce les stéréotypes racistes, ou quand le vénérable journal The New York Times décide en juillet 2020 qu’il y aura une majuscule au mot « Black » et une minuscule à « white ». Rien que le choix contraint du titre « White » par BEE en 2019 annonçait déjà l’accélération du mouvement vécu aujourd’hui contre l’altérité mais paradoxalement et prétendument au nom de l’altérité.

Deux évènements cet été 2020 ont d’ailleurs sonné la prise de conscience d’une partie de la gauche américaine contre cette atteinte à la liberté découlant de l’hystérie politique de supériorité morale. La démission avec fracas le 14 juillet 2020 de la journaliste Bari Weiss du New York Times, engagée pourtant pour « ouvrir » les pages d’opinions à des voix plus centristes et conservatrices à la suite de l’élection de Donald Trump que la direction du journal a avoué ne pas avoir vu venir. La journaliste qui se qualifie de « centriste de gauche » et auteure d’un ouvrage sur l’antisémitisme a considéré que : « la curiosité intellectuelle – sans parler de la prise de risque – est maintenant un handicap pour le New York Times (…) Pourquoi éditer quelque chose de difficile pour nos lecteurs, ou écrire quelque chose d’audacieux alors que nous pouvons nous assurer de la sécurité de l’emploi (et des clics) en publiant notre 4000e éditorial qui soutient que Donald Trump est un danger unique pour le pays et le monde ? ». Cette démission fait suite à celle du rédacteur en chef de la rubrique d’opinions James Bennet qui a commis le crime d’après ses collègues et sa direction d’avoir ouvert les colonnes à une opinion discordante de la rédaction (à l’Autre donc) en publiant une tribune du sénateur républicain Tom Cotton en faveur de l’intervention de l’armée face aux manifestations contre les discriminations raciales et les violences policières.

L’autre événement de mobilisation d’une partie de la gauche est la publication d’une lettre ouverte de 150 artistes, journalistes et écrivains dont Margaret Atwood, J.K. Rowling, Salman Rushdie, Kamel Daoud, dans Harper Magazine le 7 juillet pour exprimer leurs craintes suite à des atteintes à la liberté d’expression :

« L’échange libre des informations et des idées, qui est le moteur même des sociétés libérales, devient chaque jour plus limité. La censure, que l’on s’attendait plutôt à voir surgir du côté de la droite radicale, se répand largement aussi dans notre culture : intolérance à l’égard des opinions divergentes, goût pour l’humiliation publique et l’ostracisme, tendance à dissoudre des questions politiques complexes dans une certitude morale aveuglante.

Nous défendons le principe d’un contre-discours solide et même caustique de toutes parts. Or, les appels à sanctionner rapidement et sévèrement tout ce qui est perçu comme une transgression langagière et idéologique sont devenus monnaie courante. Plus inquiétant encore, des dirigeants institutionnels, ne sachant plus où donner de la tête pour limiter les dégâts, optent pour des sanctions hâtives et disproportionnées plutôt que pour des réformes réfléchies.

On renvoie des rédacteurs en chef pour avoir publié des articles controversés ; on retire des livres sous le prétexte d’un manque d’authenticité ; on empêche des journalistes d’écrire sur certains sujets ; on enquête sur des professeurs à cause des œuvres littéraires qu’ils citent en classe ; un chercheur est renvoyé pour avoir fait circuler un article scientifique dûment examiné par des pairs ; et on limoge des dirigeants d’organisation pour des erreurs qui ne sont parfois que des maladresses.

Quelles que soient les raisons invoquées, la conséquence en est qu’il est de plus en plus difficile de prendre la parole sans craindre des représailles. »



Si BEE ne fait pas partie des signataires, il a pressenti le danger et l’a déjà exprimé dans « White ». C’est peut-être la confirmation de son désintérêt du militantisme partisan politicien.

Ce qui peut gêner dans cette tribune est l’excès de précautions pris pour rappeler que ces artistes sont de gauche et abhorrent bien évidemment Donald Trump. Ce qui fait interroger l’essayiste canadien Mathieu Bock-Côté dans Le Figaro : « Faut-il comprendre que la gauche libérale tolérait la censure lorsqu’elle frappait la droite, mais pousse des cris d’horreur lorsque c’est son tour de la subir ? La révolution dévore toujours ses enfants. En d’autres mots, la gauche libérale se rallie certes à la cause de la liberté d’expression en s’alliant à ceux qui la défendaient déjà, mais elle prétend surtout l’anoblir ».

Les journalistes français d’ailleurs, ont souvent masqué leur gêne face au discours contenu dans « White » en louant surtout les pages traitant des premiers émois sexuels du jeune Bret…

Certains comme ici un journaliste de France Inter ont la lucidité tout de même de reconnaître aussi qu’en décrivant « un monde, le nôtre, polarisé à l’extrême où l’idéologie (progressiste) et la morale (de gauche) étouffent démarche créatrice et débat esthétique » même si cela « ressemble d’ailleurs à une conversation mondaine et paradoxale, dilettante, parfois floue sur les faits. Il n’empêche : le livre touche un nerf et fait bondir. Il oblige à penser, d’abord contre soi-même ».

La demande d’altérité est ainsi acceptable en l’espèce car elle vient d’une figure incontestable venant du même « côté de l’allée dans l’église ». Pourtant BEE prend ses distances d’une manière très affirmée concernant le manque d’altérité des partisans de l’idéologie dite progressiste, marquée par la supériorité morale :

« C’est pourquoi il devenait évident, pour beaucoup d’entre nous pendant l’été dernier, que la Gauche était en train de se métamorphoser, de devenir quelque chose qu’elle n’avait jamais été au cours de ma vie : un parti autoritaire, intolérant, moralement supérieur, déphasé, privé d’une idéologie cohérente, au-delà de son refus global d’accorder son crédit à une élection que celui qu’il n’approuvait pas avait gagné, du moins légalement et techniquement. La Gauche était devenue une machine enragée, qui se consumait : une bulle bleue qui se dissolvait. ».

Cette « permission » accordée par l’intelligentsia de la critiquer, a fait un bien fou il y a plus d’un an avec l’autorité de BEE capable de reprocher la tournure de cette domination d’une supériorité morale identitaire et victimaire, sans être traité de réactionnaire.

Le livre « White » doit être également regardé comme un aboutissement voire plutôt la notice explicative de toute l’œuvre romanesque de BEE sous le prisme de l’altérité :

« Avant l’horrible épanouissement de l’ ‘‘appréciabilité’’ – l’inclusion de tout le monde dans le même état d’esprit, la soi-disant sécurité de l’opinion de masse, l’idéologie qui propose que chacun soit sur la même page, la meilleure page -, je me souviens d’avoir refusé catégoriquement ce que notre culture exigeait. Plutôt que le respect et la gentillesse, l’inclusion et la sécurité, l’amabilité et la décence, mon but était la confrontation (le fait que je venais d’un milieu ‘’conventionnel’’ – même si, à bien des égards, il ne l’était pas – avait peut-être encouragé mon désir de voir le pire). La litanie de ce que je voulais vraiment ? être poussé dans mes retranchements. Ne pas vivre dans la sécurité de ma propre boule à neige, rassuré par la familiarité, entouré par ce qui me réconfortait et me couvait. Me retrouver dans la peau de quelqu’un d’autre et voir comment il voyait le monde – particulièrement s’il s’agissait d’un outsider, d’un monstre, d’une bête curieuse, qui m’emmènerait aussi loin que possible de ce qui était censé être ma zone de confort – parce que je sentais que j’étais cet outsider, ce monstre, cette bête curieuse. J’avais terriblement envie d’être secoué. J’aimais l’ambiguïté. Je voulais changer d’idée à propos de telle ou telle chose, à propos de tout, pratiquement. Je voulais être dérangé et même endommagé par l’art. Je voulais être anéanti par la cruauté de la vision du monde, que ce soit celle de Shakespeare, de Scorsese, de Joan Didion ou de Dennis Cooper. Et tout cela avait un effet profond. Cela me procurait de l’empathie. Cela m’aidait à comprendre que le monde existait au-delà du mien, avec d’autres points de vue, contextes et inclinations, et je n’ai aucun doute concernant le fait que cela m’a aidé à devenir adulte. Cela m’a poussé loin du narcissisme de l’enfance et vers les mystères du monde – l’inexpliqué, le tabou, l’autre – et m’a rapproché d’un lieu de compréhension et d’acceptation ».



Qu’elle provienne de la fameuse ironie postmoderne ou d’un marqueur d’une génération X déchue, vampirisée par les baby-boomers qui s’efface désormais devant l’intransigeance des milléniaux, c’est cette altérité comme empathie et mise en danger de Soi pour mieux comprendre l’Autre qui fait tant défaut dans une époque actuelle dominée par une « épidémie de supériorité morale ». Personne, et certainement pas BEE, ne remet en cause le combat passé pour lutter contre les discriminations raciales, de genre, ou sexuelle. Mais cela ne peut pas être dévoyé et conduire aujourd’hui à une nouvelle discrimination contre ceux qui ne pensent pas exactement comme l’idéologie dominante à grands coups d’outrances, de boycotts, de trolling sur les réseaux sociaux, de campagnes de dénigrement, de Cancel culture, de mépris. Il s’agit d’une coupable régression passant de l’altérité comme dialogue et acceptation à une altérité comme stigmatisation et rejet.

C’est parce qu’il n’a jamais oublié que l’altérité demeure « le concept le plus antipathique au ‘’bon sens’’ » pour citer Roland Barthes que relire l’ensemble de l’œuvre de BEE est nécessaire dans le trouble actuel. Les snuff films visionnés par Clay, le courant de conscience des étudiants de Camden, les fantasmes meurtriers de Patrick Bateman, la paranoïa et l’illusion que la vie est un plateau de cinéma par Victor Ward, les mises en abyme du personnage père de famille Bret Easton Ellis, offrent tous dans les romans de BEE des clés inattendues pour se rappeler de l’utilité vitale de savoir se mettre en danger, en dehors de sa zone de confort, à la place de l’Autre pour mieux le comprendre et pour mieux se comprendre Soi.

Le défi est de taille dans une Amérique et un Occident où la possibilité du dialogue avec l’Autre se restreint davantage chaque jour face à l’imposition d’une altérité sélective, dans un seul sens, qui dérive de manière contradictoire vers l’entre Soi.

Nous devons vite retrouver ce désir altruiste de « voir le pire ».

Œuvres complètes de Bret Easton Ellis : Moins que zéro, Les Lois de l’attraction, American Psycho, Zombies, Glamorama, Lunar Park, Suite(s) impériale(s) – Éditions Robert Laffont, collection Bouquins, 2016.

White, Éditions Robert Laffont, collection Pavillons, 2019.