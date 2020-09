Et Macron nous révéla qu’il est un expert en Kamasutra

Imaginez un café avec deux serveurs très différents l’un de l’autre. Il y en a un qui s’obstine à servir de la verveine aux clients qui commandent du vin rouge. L’autre, tout aussi têtu, persiste à porter du vin rouge à ceux qui réclament une verveine. A la fin, ça énerve le patron.

Ainsi en est-il de Darmanin et de Dupond-Moretti. Le ministre de l’Intérieur évoque l’"ensauvagement" d’une partie de notre société. Le Garde des Sceaux rétorque que c’est faux.

Dupond-Moretti parle d’un "sentiment d’insécurité" auquel participerait par ces déclarations le ministre de l’Intérieur. Ce dernier persiste et signe. Ça énerve tout le monde. Et en premier lieu leur patron qui, comme celui du café, se met en colère.

Son courroux a éclaté quand il était en déplacement à Clermont-Ferrand. Face aux journalistes qui lui demandaient de trancher entre Darmanin et Dupond-Moretti, le président a utilisé une formule aussi rare que torride. « Le Kamasutra de l’ensauvagement dure depuis quinze jours et ça suffit. », a-t-il dit.

Les Français, peuple grivois et amateur de plaisanteries lestes, n’ont de cette déclaration retenu qu’un mot : Kamasutra. Par millions, ils se sont précipités sur leurs écrans pour voir de quoi il en retournait. Ils ont appris que le Kamasutra ne comptait pas moins de 100 positions ! Ça en a découragé plus d’un.

Nous aussi nous sommes perplexes. Qu’a voulu dire Macron ? Nous avons aussitôt écarté l’hypothèse de suaves étreintes entre Darmanin et Dupond-Moretti dans un club échangiste. Certes le ministre de l’Intérieur a fréquenté Les Chandelles. Mais l’image de deux hommes enlacés dans un frénétique corps-à-corps nous apparaît trop horrible pour être retenue.

Alors qu’a voulu dire le chef de l’Etat ? Les journalistes de Closer, Voici et Gala ont fait le siège de Brigitte Macron pour lui arracher des détails. Elle a répondu par un petit sourire et n’a pas souhaité en dire plus, l'exquise pudeur de la Première dame de France mérite d’être saluée ici.

Alors l’idée - en tout point lumineuse - nous est venue que le Kamasutra présidentiel ne voulait rien dire. Car Macron, soucieux de ne pas départager Darmanin et Dupond-Moretti, n’avait strictement rien à dire. alors qu’il s’agit d’un sujet bien réel et grave.



Un autre mot bien plus intéressant que celui qui est sur toutes les lèvres figure dans sa déclaration. Marron a dit que « les gens n’avaient rien à faire du débat sur l’« ensauvagement ». « Les gens » ? Que de mépris dans cette expression ! Macron est supposé être le président des Français et il s’exprime comme un hobereau de l’Ancien Régime évoquant sa domesticité.