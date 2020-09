Fuite des députés LREM vers le MoDem : bonne... ou mauvaise nouvelle pour François Bayrou ?

Atlantico.fr : Trois nouveaux députés quittent LREM pour le MoDem. C'est une hémorragie du mouvement présidentiel ou un engouement pour le MoDem?

Nathalie Griesbeck : La volonté d'élargir la majorité présidentielle est l'enjeu global de cette majorité à laquelle le MoDem participe pleinement et l'intégration de nouveaux deputés venus de La Republique en Marche au groupe MoDem apparait à mes yeux comme une envie de leur part de rester et de consolider cette majorité en rejoignant un groupe dejà solide et uni qui peut attirer par sa cohesion et sa loyauté à l'egard des objectifs du Président Macron et du gouvernement.

Est-ce souhaitable pour François Bayrou et son leadership au sein du MoDem ?

Il y a un lien très fort entre notre mouvement, le MoDem et son groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale et dans la situation si particulière qui est la notre pour cette rentrée, sur fond de crise sanitaire qui semble s'installer dans la durée ainsi que les difficultés économiques qui l'accompagnent. Pour François Bayrou ceci constitue un renforcement pour consolider notre travail d'union dans une maison commune au service du pays.

Tandis que LR peine à se demarquer de LREM, quelle alternative economique differente propose le MoDem ?

Il n'y a pas dans la majorité LREM et MoDEm "deux" projets économiques différents. Nous sommes totalement en phase sur les objectifs du plan de relance. Quant aux Républicains, il semblerait qu'ils soient assez nombreux pour être eux aussi sur cette ligne, nous verrons donc lors de la rentrée du Parlement où se situent les oppositions ou bien tout simplement les postures.