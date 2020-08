"Pourquoi les Africains qui se disent victimes du racisme en France ne retournent-ils pas en Afrique ?"

Un Blanc idiot n’est pas un Blanc : c’est juste un idiot. Un Noir imbécile n’est pas un Noir : c’est juste un imbécile. Leur couleur de peau ne fait rien à l’affaire. Et le Blanc idiot a tout pour s’unir fraternellement au Noir imbécile.

C’est ce que pense – et nous le pensons avec elle – Stella Kamnga. Ses vidéos sont éloquentes et courageuses. Fraîchement débarquée du Cameroun, elle a déclaré qu’elle n’avait pas été victime du « racisme systémique » en France.

Elle a aggravé son cas en affirmant que les accusations de racisme à l’égard des Français étaient du « bourrage de crâne ». Elle a poursuivi sur cette voie périlleuse en déclarant que quiconque veut réussir en France peut y arriver quelle que soit son origine, ce qui n’est pas le cas en Afrique.

A ses propos, elle a ajouté deux phrases terribles et tellement justes :

« Pourquoi les Africains tiennent-ils tant à venir en France, pays réputé raciste ? ». « Pourquoi les Africains qui se disent victimes de racisme ici ne rentrent-ils pas en Afrique ? ».

Ceux qui veulent la critiquer disent que c’est la pauvreté qui amène les Noirs chez nous. Sans doute. Mais depuis quand la pauvreté obligerait-telle à abdiquer tout dignité puisque ces malheureux seraient quotidiennement humiliés par le racisme français ?

Dans une autres de ses vidéos Stella Kamnga ne cause plus : elle flingue comme dirait Audiard. « Assa Traoré, lance-t-elle, ne représente pas les Noirs ». Stella Kamnga les représente bien mieux. Cette fille est bien dans sa peau qui est noire.

Quand à Assa Traoré elle représente les Noirs comme un trépané du bulbe représente ceux qui ont un cerveau, comme un unijambiste représente ceux qui ont leurs deux jambes, comme un handicapé en chaise roulante représente ceux qui peuvent courir. Nous pensons du bien des Noirs en dépit d’Assa Traoré. Nous en pensons encore plus grâce à Stella Kamnga.

Ses déclarations ne sont pas passées inaperçues. Comme prévisible, elle a été qualifiée sur les réseaux sociaux de « suceuse de Blancs ». Et comme à l’habitude on lui a promis le viol et la mort (ce fut pareil pour la petite Mila). Voilà qui en dit long sur la haine et sur les frustrations sexuelles qui habitent l’âme et les reins de certains « racisés ».