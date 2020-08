Adrénochrome : une vieille théorie complotiste de récolte forcée de sang sur des humains resurgit puissamment sur les réseaux sociaux

Atlantico.fr : Un mythe antisémite vieux de plusieurs siècles, appelé "la récolte d'adrénochrome", cherchant à faire croire à une récolte forcée de sang sur des personnes fragiles (en particulier les enfants) par la communauté juive se répand sur les médias sociaux, en particulier sur TikTok, Instagram et Youtube. Comment expliquer qu'une théorie conspirationniste aussi ancienne ait autant d'adeptes aujourd'hui ?

Alexander Polonsky : Certaines théories conspirationnistes touchent à de puissantes forces sociologiques et resurgissent dans les bonnes conditions. La récente montée du sentiment anti-élite couplée à la menace médicale de Covid-19 a créé les conditions pour que l'ancienne histoire conspirationniste revienne, bien que sous une forme modernisée (l'adrénochrome n'était pas connue au Moyen Âge).

L'âge de l'histoire conspirationniste n'est pas un inconvénient – bien au contraire, il crée un récit plus convaincant avec de nombreuses «preuves» à l'appui facilement disponibles.

Comment déterminer la puissance d'une théorie conspirationniste ? Quel peut-être leur impact sur une société démocratique moderne ?

Chez Bloom, nous avons développé un modèle efficace pour mesurer l'impact des phénomènes sociaux. Le modèle prend en compte non seulement le nombre de personnes ou d'organisations touchées, mais également le type de personnes et d'organisations touchées, ainsi que la mesure dans laquelle elles sont touchées. L'analyse des plateformes de médias sociaux nous permet d'estimer les paramètres du modèle afin de mieux comprendre et influencer la dynamique d'impact.

Bien que les théories du complot n'occupent qu'un petit pourcentage des conversations sur les réseaux sociaux, leur impact peut néanmoins être considérable. C'est un outil d'attaque efficace qui peut unir des communautés très différentes, souvent opposées, contre un ennemi commun (comme le gouvernement).

Comment pouvons-nous nous protéger de ce type de désinformation, en particulier les plus jeunes ?

Chez Bloom, nous avons aidé de nombreuses communautés à combler le fossé idéologique exprimé par les théories du complot.

Malheureusement, ce n'est jamais simple, car l'idéologie est, par définition, irrationnelle. En conséquence, les informations rationnelles ou scientifiques ont souvent peu de poids dans de telles discussions. Ce qui compte le plus, c'est la source de l'information (crédibilité subjective), et non son fondement scientifique ou sa cohérence logique (crédibilité objective).

La stratégie de confinement doit inclure plusieurs axes d'action :

1. Détection précoce: plus tôt nous pouvons détecter une histoire de complot qui décolle, plus il est facile de la contenir.

2. Limiter la diffusion: contre-attaques actives à chaque expression de l'histoire via des contre-arguments et la signalisation d'informations malveillantes sur les plateformes en ligne.

3. Déstabiliser les communautés sous-jacentes: identifier les points faibles en exposant les agendas cachés et les alliances de circonstance, convertir les membres douteux, délégitimer les principaux influenceurs.