LREM cherche des "talents" : et c'est Sibeth Ndiaye qui va en être chargée !

Le parti d'Emmanuel Macron vient de se doter d'une nouvelle structure : la "Commission nationale des talents" (CNT). Les talents ne manquent pas en effet en France. Pour les trouver il suffit de jeter un filet. Et dans ses mailles on ramènera bien quelques poissons au QI un peu développé.

L'ancienne porte-parole du gouvernement fera partie de cette commission : elle pourra donner, comme dans sa précédente fonction, la mesure de son propre talent qui est grand. Mais ce n'est pas elle qui présidera la CNT. Voilà qui est très injuste.

Ce poste a été dévolu à un certain Jean-Marc Borello, président du groupe SOS (non ça ne s'invente pas !). Ignorant l'existence de ce machin, nous avons cherché sur Internet. Et nous avons trouvé le champ de ses activités : SOS s'implique fortement dans une action appelée "1000 cafés" pour redonner de la vie aux villages dépourvus de ces établissement si nécessaires. Comme ça les péquenauds locaux pourront se bourrer la gueule et chanter : "non, non, non Macron n'est pas mort car il bande encore"!



La zone de pêche des talents a été très soigneusement définie par M. Borello. Il s'agira, dit-il, de promouvoir "la diversité". La CNT s'intéressera prioritairement aux "jeunes impliqués dans la vie des quartiers". Et avant tout à ceux "qui n'ont pas eu la chance de faire Sciences Po' ou de devenir attachés parlementaires".

Il y a là un formidable gisement. Nous connaissons des dizaines de milliers de "jeunes" qui n'ont pas fait Sciences Po'. Et ceux qui n'ont pas pu devenir attachés parlementaires sont encore plus nombreux. En creux, Borello reconnaît que ce qui a été ramassé dans les filets par LREM en 2017 n'était pas bien fameux.

Nous l'avons écrit maintes fois. Que ce soit M.Borello qui le reconnaisse aujourd'hui est une victoire pour la vérité. Maintenant LREM va prendre un coup de jeune. Car les poissons de banlieue, d'un tempérament fougueux, frétillent mieux que les autres...